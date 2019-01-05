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İYİ Parti adaylarının CHP'den de aday adayı olduğu iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan: - "Gerek milletvekilleri olarak gerekse il ve ilçe örgütleri olarak haberimizin olmaması bizi şoke etmiştir. Bu davranış siyasi etik açısından hoş değildir" - CHP İl Başkanı Mahir Akbaba: - "Bu kişilerle yaptığımız görüşmelerde, kendilerinin bilgisi olmadığını ve İYİ Parti'ye herhangi bir şekilde aday adaylığı başvurusunda bulunmadıklarını belirtmişlerdir"

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İYİ Parti'nin açıkladığı belediye başkan adaylarından ikisinin, Denizli ilçeleri için partilerinden aday adaylığı başvurularının bulunduğunu açıkladı.

Arslan ile CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, İYİ Parti tarafından bugün açıklanan 99 belediye başkan adayı arasında Denizli'den aday gösterilen isimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Arslan, yerel seçim için ittifak çalışmaları kapsamında görüşmeler devam ederken, Baklan ilçesinden Mehmet Yağcı ve Çardak ilçesinden Erdil Cengiz'in, İYİ Parti'den aday olarak açıklanmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Bu iki ismin CHP'den aday adaylığı başvurusunun bulunduğunu aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Gerek milletvekilleri olarak gerekse il ve ilçe örgütleri olarak haberimizin olmaması bizi şoke etmiştir. Bu davranış siyasi etik açısından hoş değildir. İttifak görüşmeleri genel merkez çerçevesinde devam ederken bu açıklamanın yapılmış olmasını uygun bulmadık. Bunun hoş olmadığını ve ittifaka zarar verecek bir davranış olduğunu da belirtmek istiyoruz. Biz ittifak çerçevesinde Denizli'de iyi bir sonuç almak istiyoruz. Amacımız, CHP olarak aday göstermenin ötesinde göstereceğimiz adaylarla seçimi kazanmak. Bu tür davranışların tek taraflı olarak açıklanmış olması bizi üzmüştür."

Akbaba da İYİ Parti'nin, CHP aday adaylarını kendi adaylarıymış gibi açıklamasının siyasi nezaketsizlik olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Bu tavır kabul edilebilir bir durum değildir. İttifakın ruhuna aykırı bir açıklamadır. Öğle saatlerinde yerel ve ulusal basında, İYİ Parti'nin Denizli'deki 5 ilçede adayını açıkladığına ilişkin haberler çıkmıştır. Bu açıklanan adaylardan ikisi halihazırda CHP'ye resmi adaylık başvurusunda bulunmuş insanlar. Bu kişilerle yaptığımız görüşmelerde, kendilerinin bilgisi olmadığını ve İYİ Parti'ye herhangi bir şekilde aday adaylığı başvurusunda bulunmadıklarını belirtmişlerdir."

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