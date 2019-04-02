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İYİ Parti Afyonkarahisar’da seçim sonuçlarına itiraz etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Afyonkarahisar adayı Mahmut Koçak kaybettiği seçim sonuçlarına 249 sandıkta itiraz etti.İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Dr.

İYİ Parti Afyonkarahisar adayı Mahmut Koçak kaybettiği seçim sonuçlarına 249 sandıkta itiraz etti.
İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Koçak yazılı basın açıklamasında 249 sandık sonucuna itiraz ettiklerini belirtti. İYİ Parti Adayı Koçak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçimleri için toplamda 459 sandığın 249’una itirazımızı gerçekleştirdik. Ayrıca Afyonkarahisar merkezinde de bütün oyların sayılması için başvurularımızı yaptık. Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak milli iradenin sonuçlara tam ve şaibesiz bir şekilde yansımasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda Türk Hukuku’na ve Adaleti’ne güveniyoruz. Sonuçları milletimizle birlikte sabır ve kararlılıkla bekliyoruz” dedi.

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