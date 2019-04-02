İYİ Parti Afyonkarahisar'da sonuçlara itiraz etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, İYİ Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.

İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Mahmut Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, 249 sandık sonucuna itiraz ettiklerini belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı seçimleri için toplamda 459 sandığın 249'una itiraz gerçekleştirdiklerini kaydeden Koçak, şöyle devam etti:

"Ayrıca Afyonkarahisar merkezinde de bütün oyların sayılması için başvurularımızı yaptık. Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak milli iradenin sonuçlara tam ve şaibesiz bir şekilde yansımasını arzu ediyoruz. Bu bağlamda Türk hukukuna ve adaletine güveniyoruz. Sonuçları milletimizle birlikte sabır ve kararlılıkla bekliyoruz."

