'İYİ Parti AK Parti'yi istiyor' iddiaları olay yarattı! Buğra Kavuncu'dan çok sert tepki: Saray'ın solcuları...

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, katıldığı canlı yayında seçim sonrası muhalefetin ve partisinin yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultayda partililerine yönelik verdiği sert mesajlarla ilgili de konuşan Kavuncu, Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BUĞRA KAVUNCU'DAN SERT TEPKİ

"İYİ Parti teşkilatları AK Parti'yi istiyor" iddialarına da yanıt veren Kavuncu, çok sert ifadeler kullandı.

Kavuncu, şunları söyledi;

"AK PARTİ HÜKÜMETİNİ SANDIKTA YENMENİZ İÇİN..."

"Ben Genel Başkan Başdanışmanı'yım. Ne böyle bir konu konuşuldu ne de böyle bir arzu veya talep var. Türkiye'de 20 yıllık AK Parti hükümetini sandıkta yenmeniz için gerçekten siyasi yelpazenin sağında güçlü bir partiye ihtiyaç var. Erdoğan da yıllardır bunu bildiği için o partileri ve isimleri hep kendi içine kattı; Numan Kurtulmuş Süleyman Soylu gibi...

Ama İYİ Parti 5. yılını tamamladı, oy olanını muhafaza ediyor. Her türlü yüklenmeye rağmen de mücadelesine devam ediyor ve edecek.

"SARAY'IN SOLCULARI..."

İktidar kanadından gelen bu hamleleri anlıyorum fakat kendini 'sol' olarak tanımlayan belli bir kesim de ısrarla İYİ Parti'yi oraya konumlandırmak için arayış içinde. Ben buna anlam veremiyorum. Tırnak içinde 'Saray'ın solcuları' tabiri kullanılacak kadar körleşmiş, ülkenin nereye gittiğinin neler yapılması gerektiğinin farkında olmayan, bağnaz, ideolojik kalıplarla bütün bu olup bitene bakan bir kesim var.

"BİR ARAYA GELMEMİZ KENDİMİZİ İNKAR ETMEK OLUR"

Malesef, bunlar iktidarla mücadele ettiğimiz kadar mücadele etmemiz gereken bir güruh. Çünkü anlam veremiyorum. Biz zaten muhalefet partisiyiz. Bizim itiraz ettiğimiz her şey ortada. Bugün Türkiye'nin karşılaştığı sorunların sebebi olan bir partiyle bizim bir araya gelmemiz zaten kendimizi inkar etmek olur."