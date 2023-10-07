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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti!

07.10.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler öncesinde hazırlıklar devam ederken İYİ Parti'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu partisinden istifa etti. Köylüoğlu'nun ayrılık mesajındaki 'iş birliği' sözleri dikkat çekti.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu istifa etti!

Türkiye adım adım seçime giderken partiler arasındaki ittifak tartışmaları gündem olmaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener 2023 seçimlerinde yaşanan mağlubiyetin ardından yerel seçimlerde her il ve ilçede aday çıkaracağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ankara yönetiminde bir istifa gerçekleşti.

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"ÇEKİNCEMİZİ DİLE GETİRDİK"

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda görevinden istifa ettiği açıkladı. Köylüoğlu açıklamasında, "Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan iş birliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Köylüoğlu'nun açıklamaları ise şu şekilde;

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Ankara İYİ Parti

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