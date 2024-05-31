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İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.05.2024 11:14
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2023 Genel Seçimlerinde Antalya'dan milletvekili seçilen Aykut Kaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Kaya, mesajında bu kararı zor bir şekilde aldığını da belirtti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etti

2023 seçimlerinden önce İYİ Parti'de başlayan istifa rüzgarı seçimden sonra da devam etmişti. Başarısız sonuçların ardından Meral Akşener liderlik koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Çok sayıda istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti.

Milletin vekili olmayı gaye edindiğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu karar şahsım için kolay olmamış ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim. Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim."

Aykut Kaya'nın istifasıyla İYİ Partinin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düştü.

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antalya İYİ Parti istifa
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