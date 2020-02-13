HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2020 10:03 | Son Güncelleme

İYİ Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter'dan açıklamalar yaparak istifa etti.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal medya hesabı üzerinden gece saat 02.00'de duyuran Tuba Vural Çokal, yol arkadaşları ve kendisinin uzun zamandır değersizleştirilmeye maruz kaldığını, Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanın görevden alınmasının da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tuba Vural Çokal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti STK’larla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, GİK üyeliği görevlerimden, Kurucu İlçe Başkanı olarak göreve başladığım İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Bir siyasi parti için, millete güven vermenin ve iktidar hedefine doğru ilerlemenin öncelikli yolu, dile getirdiği genel ilkelerin uygulamadaki uygunluğunun görünürlüğüdür. Ben İYİ Parti'de bu görünürlüğün sağlanacağına, Türkiye’de yitip giden değerlerin bu parti ile aşılacağına ve ülkemiz için daha iyi bir gelecek olacağına inanarak bu yola çıkmıştım. Ancak bu süreçte gördüm ki, kişisel hesaplar ve egolar bu ilkelerin önünde bir engel olarak duruyor ve en yetkili makamlar dahi bu ilkelerin önündeki engelleri yönetemiyor. Ben İYİ Parti'nin bütün gönüllülerinin, emek verenlerinin değerli olduğuna inandım. Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum siyasi bir partide alışkanlık haline geldiyse ne yazık ki ülkeye ümit olamaz. Yol arkadaşlarım ve şahsım da uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Antalya’da kongre sürecine gidilirken, Antalya’nın iki büyük ilçe başkanının görevden alınması da bu durumun bir sonucu olduğu gibi, demokrasi vurgusu yapan bir partinin kendi kongre sürecinde adil ve eşit bir ortamı sağlayamadığının da bir göstergesidir. Hal böyle iken, yol arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın birçoğu görevden alınırken, değersizleştirilirken, benim bu görevi sürdürmem siyasi rüşvet görüntüsü vermektedir. Antalya il başkanlığı en çalışkan ilçelerden ikisine yönelik uzun süreli bir itibarsızlaştırma ve tezvirat kampanyası yürütürken şahsımızı da hedef almıştır. Ekip arkadaşlarımız her türlü iftira karşısında sessizce ya istifa etmiş ya da hakaretleri görmezden gelmiştir. Ancak buna rağmen daimi surette hedef alınmışlardır. Türk milliyetçiliğini daha etkin kılmak ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener’in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışından zorlama bir siyasetin Antalya’ya dayatıldığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz."

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Kumluca Belediye Meclis Üyesi ve Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türk milliyetçilerini iktidara taşımak adına çıktığımız İYİ Parti yolunda Türk milliyetçilerinin değersizleştirildiğini görmekteyiz. Meral Akşener’in en iyi oy potansiyeline sahip olduğu Antalya'yı Antalyalının yönetemeyeceğine olan inancı, atadığı kayyum görünümlü il başkanıyla ortadadır. Değerli arkadaşlarımızı zorlama bir başkanın ikbali uğruna değersizleştiren ve teşkilatlarda katliam yapan, önüne gelene küfredenin, hakaret edenin ve iftira atanın yönetim kademelerini işgal ettiği bu partide Türk milliyetçiliği yapamayacağımız anlaşıldığı için İYİ Parti üyeliğimizden istifamızı veriyoruz. Daha sonra kapsamlı olarak röportajımızı vereceğiz. En büyük sorumluluğumuz önce Türk milletine sonra Antalyalı hemşehrilerim ve Kumlucalı kardeşlerimedir. Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştıBahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Tuba Vural Çokal istifa

En Çok Okunan Haberler

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

BMGK'dan flaş Libya kararı! Kabul edildi

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Türkiye itiraflı reklam filmi! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi

Son şampiyon kupaya veda etti

Son şampiyon kupaya veda etti

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan gündemi sarsan iddia: ABD askerleri halka ateş açtı

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

Rusya'dan Türkiye'ye göndermeli ABD mesajı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Bekçi tartışmasını tırmandıracak açıklama: Bekçi dedikleri milis güçlerine...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergeleri reddettiriyor!

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli ve Meral Akşener 5 yıl sonra cenazede tokalaştı

Bahçeli ve Akşener 5 yıl aradan sonra cenazede tokalaştı

'İmamoğlu'nun danışmanı FETÖ imamı çıktı' videosuna Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki! Erdoğan'dan randevu talebini geri çekti

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Mustafa Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor

Destici: Esad İdlib'den kaçanları Türkiye'ye doğru yönlendiriyor

Karamollaoğlu'ndan 'savaş' uyarısı

Karamollaoğlu'ndan 'savaş' uyarısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması: Türk heyet İdlib görüşmesi için Rusya'ya gidecek

Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması: Türk heyet İdlib görüşmesi için Rusya'ya gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.