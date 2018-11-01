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İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

"SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç, hastalığın tüm tipleri için ödeme kapsamına alınmalı"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın, hastalığın tüm tipleri için ödeme kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Çokal, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile birlikte Mecliste düzenlediği basın toplantısında, halk arasında Gevşek Bebek Sendromu olarak da bilinen SMA hastalarının tedavi edilmediği sürece durumlarının daha da kötüye gittiğini ifade etti.

SMA hastalarına yönelik 2016 yılı sonlarında FDA tarafından onaylanan bir ilaç bulunduğunu belirten Çokal, bu ilacın SMA hastalıklarının tüm tipleri için onaylandığına dikkati çekti. Çokal, belli kriterlere uyan birinci tip SMA hastaları için ödemesi yapılan ilacın, SMA hastalığının tüm tipleri için ödeme kapsamına alınması gerektiğini dile getirdi.

Çokal, "Sağlıkta tasarruf olmaz, sağlıkta erteleme olmaz." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da SMA hastalarının ilaçlarının ödemelerinin önemli bir kısmının SGK tarafından karşılanmadığına dikkati çekti.

Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da bu hastalarla ilgili tüm ödemelerin karşılandığını belirten Yaşar, Türkiye'de bu kişilerin "dışlanmış hasta" muamelesi gördüğünü ifade etti.

4 aydır SMA hastalarının Sağlık Bakanlığı yetkililerinden randevu alamadıklarını belirten Yaşar, "4 milyon Suriyeliye bakan ülkemiz, 536 SMA hastamıza da bakması gerekir." diye konuştu.

Yaşar, SMA hastalığı bulunan kişilerin ailelerinin yetkililerle görüşebilmek için bakanlık önünde beklediklerini aktararak, kendilerinin de bu ailelere destek verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini bildirdi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de bu konuyla ilgili bir soru önergesi verdiğini anımsatarak, bu ilacın tüm SMA hastaları için ödeme kapsamına alınması gerektiğini kaydetti.

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