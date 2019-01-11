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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

"Çiftçi, kamu ve özel sektöre olan borcunu ödeyemediği için haciz tehdidi altında üretim yapamaz duruma gelmiştir"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Çiftçi, kamu ve özel sektöre olan borcunu ödeyemediği için haciz tehdidi altında üretim yapamaz duruma gelmiştir." dedi.

Ok, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimlerinde Balıkesir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması sebebiyle TBMM Katip Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasının, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın dün yaptığı açıklama ile ilgisinin olmadığını belirten Ok, kararını yaklaşık bir hafta önce TBMM Genel Sekreterliğine bildirdiğini, seçim çalışmaları nedeniyle Balıkesir'de bulunmasından dolayı dilekçesini bugün verebildiğini söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ok, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisinin ekonomide yaşanan sıkıntılar olduğunu ileri sürdü.

Milletin zor günler geçirdiğini iddia eden Ok, şunları söyledi:

"Yaşanan ekonomik krizin tek bir sorumlusu vardır, o da AK Parti iktidarıdır. Türkiye'yi aile şirketi gibi yönetme anlayışı ülke ekonomisini uçuruma sürüklemektedir. Her şeyden önce gerçek enflasyon yüzde 21 değildir. Bugün iktidarda bulunanların ne pazardan ne de çarşıdan haberi var. Bugün Türk çiftçisinin borcu 100 milyar lirayı geçmiştir. Çiftçi, kamu ve özel sektöre olan borcunu ödeyemediği için haciz tehdidi altında üretim yapamaz duruma gelmiştir. Eskiden seçim öncesinde makarna ve kömür dağıtılırdı, şimdi ise kredi kartı borçları siliniyor. Lakin kimsenin şüphesi olmasın bugün kaşıkla verdiklerini marttan sonra kepçe ile alacaklar."

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