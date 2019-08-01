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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

"AK Parti iktidarının çevre katliamları her geçen gün artarak devam ediyor. Katledilen sadece ormanlarımız değil, istikbalimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı da gasbediliyor"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "AK Parti iktidarının çevre katliamları her geçen gün artarak devam ediyor. Katledilen sadece ormanlarımız değil, istikbalimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı da gasbediliyor." dedi.

Ok, Mecliste düzenlediği basın toplantısında maden arama faaliyetleri ve HES'ler nedeniyle Türkiye'nin birçok yerinde "çevre katliamı" yaşandığını savundu.

İsmail Ok, Susurluk'taki besihaneden Simav Çayı'na hiçbir canlının içinde yaşayamayacağı atık suların aktığını savunarak, "Bu besihane AK Parti hükümetleri döneminde İçişleri Bakanlığı yapan bir siyasetçiye ait olduğu için üzerine gidilemiyor. Çevre il müdürlüğü bu besihaneye bir ceza kesiyor ama bu ceza adeta ödül veriyor gibi 'sen çalışmana devam et' mahiyetinde. Üç beş kuruşluk bir ceza verilerek bu çevre katliamına devam mı edilecek?" diye konuştu.

Kaz Dağları'nda da "çevre katliamı" yaşandığını ifade eden Ok, "Dünyada sadece Kaz Dağları'nda yaşanan türlerin yok edilmesi ve ekolojik dengenin bozulması söz konusu. Gözünüzü toprak doyursun. Bu katliam durdurulmalı, bunun arkasında küresel ve yerli işbirlikçilerin olduğun biliyoruz. Türkiye'ye altın değil, zehirlenmiş sular ve katledilmiş ağaçlar kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ok, Kaz Dağları ve Simav Çayı'ndaki duruma ilişkin fotoğraflar göstererek, sadece ormanların katledilmediğini, Türkiye'nin istikbali olan çocukların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının da gasbedildiğini söyledi.

İsmail Ok, "PKK'nın orman yakarak, vahşi kapitalizmin oyuncağı olan çevrelerin de Kaz Dağları'ndaki ormanları yok ederek vatana ihanet ettiğini" belirtti.

Ok, Salda Gölü'nün de "millet bahçesi gerekçesiyle ranta kurban edildiğini" öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok Kaz Dağı Ormanları Simav Çayı ve çevre kirliliği

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