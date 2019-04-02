BALIKESİR (AA) - İYİ Parti, Balıkesir'de seçim sonuçlarına itiraz etti.

İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ve parti yöneticileriyle birlikte Balıkesir Adliyesine geldi.

Tuna, burada yaptığı açıklamada, teşkilatlarına iletilen ıslak imzalı seçim tutanaklarını incelediklerini söyledi.

Seçim tutanaklarında usulsüzlüklerin fazla olduğunu ileri süren Tuna, şöyle konuştu:

"Bunlarla ilgili teşkilatlarımız iki gündür gece gündüz çalışıyorlar. Bugün de bir oy hakkımıza dahi sahip çıkabilmek adına itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Aşağı yukarı 2 bine yakın sandıkta yüzde 3'ten fazla geçersiz oy olduğu tespit edildi. 300'e yakın sandıkta da büyük partilerin yüzde 75'ten fazla oy aldığı tespitleri var. Bununla ilgili bugün itirazlarımızı Altıeylül ve Karesi ilçesi olarak yapıyoruz. Diğer 18 ilçemizde de saat 15.00'e kadar sonlandırılacak."

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok da seçimin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Balıkesir'de milli iradenin tecelli etmediğini öne sürdü.