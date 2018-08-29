İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu, "Ekonomideki kırılganlığı sadece dış mihraklara bağlamak, sorunların kaynağına inmemek ve daha da büyümelerine sebep olmak demektir." dedi.

Kavuncu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 12 Ağustos Pazar günü gerçekleşen 2. Olağanüstü Kurultay'ın ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın ilk kez toplandığını belirtti.

Toplantıda ülke ve partiyle ilgili birçok konunun ele alındığını aktaran Kavuncu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferi dolayısıyla vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kavuncu, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülke ekonomisinin son derece kırılgan bir hale geldiğini vurgulayarak, "Bu gerçek artık saklanamamaktadır. Ekonomideki kırılganlığı sadece dış mihraklara bağlamak, sorunların kaynağına inmemek ve daha da büyümelerine sebep olmak demektir." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomide bugün yaşanan sıkıntıların yönetim sisteminden kaynaklandığını belirten Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti: