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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu: - "Ekonomideki kırılganlığı sadece dış mihraklara bağlamak, sorunların kaynağına inmemek ve daha da büyümelerine sebep olmak demektir" - "Şayet acil ve radikal bazı tedbirler alınmazsa, ülkemiz tarihindeki en uzun süreli ve en derin ekonomik krizin yaşanmasına sebep olacaktır"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu, "Ekonomideki kırılganlığı sadece dış mihraklara bağlamak, sorunların kaynağına inmemek ve daha da büyümelerine sebep olmak demektir." dedi.

Kavuncu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 12 Ağustos Pazar günü gerçekleşen 2. Olağanüstü Kurultay'ın ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın ilk kez toplandığını belirtti.

Toplantıda ülke ve partiyle ilgili birçok konunun ele alındığını aktaran Kavuncu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26 Ağustos Malazgirt Zaferi dolayısıyla vatandaşların bayramlarını kutladı.

Kavuncu, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülke ekonomisinin son derece kırılgan bir hale geldiğini vurgulayarak, "Bu gerçek artık saklanamamaktadır. Ekonomideki kırılganlığı sadece dış mihraklara bağlamak, sorunların kaynağına inmemek ve daha da büyümelerine sebep olmak demektir." değerlendirmesini yaptı.

Ekonomide bugün yaşanan sıkıntıların yönetim sisteminden kaynaklandığını belirten Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Üzülerek görüyoruz ki iktidarın tamamen dış mihraklara bağlayarak sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığı mevcut ekonomik durum şayet acil ve radikal bazı tedbirler alınmazsa, ülkemiz tarihindeki en uzun süreli ve en derin ekonomik krizin yaşanmasına sebep olacaktır. Uzun zamandır uygulanan yanlış ekonomik politikalar sebebiyle özel sektörün sırtında birikmiş olan muazzam döviz borcu, korkarız ki önce devlete yıkılacak, sonra da bu borcun tamamı artan fiyatlar, düşen gelirler, kaybedilen işler ve yükselen vergiler vasıtasıyla vatandaşımıza ödettirilecektir."

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- "Bu durumda sınır güvenliği tehdit altına girecek"

Suriye'nin İdlib bölgesindeki olayları da değerlendiren Kavuncu, iktidarı bu konuyla ilgili aylardan beri uyardıklarını bildirdi.

Kavuncu, Suriye Ordusu'nun İdlib'i kuşatması ile Türkiye'nin maruz kaldığı tehdidin en üst düzeye çıktığına işaret ederek, "Muhtemel askeri harekat, TSK'nın 12 ayrı noktada 'Gerginliği azaltma kontrol gücü' olarak görev yaptığı bir bölgede gerçekleştirilecek ve Hatay vilayetimiz sınırlarına doğru aralarında terör örgütü mensuplarının da bulunduğu henüz çapı tam olarak kestirilemeyen büyük bir göç dalgasına yol açacaktır." diye konuştu.

Sınırların güvenliğinin ağır tehdit altına gireceğini kaydeden Kavuncu, bu durumun Türkiye'nin Suriye sahasında siyasi olarak çok zor duruma düşmesine neden olacağını öne sürdü.

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