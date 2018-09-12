İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Satuk Buğra Kavuncu, "İYİ Parti farklıdır, yenilikçidir ve Türk milliyetçisi refleksiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip her vatandaşın mutluluğunu ve huzurunu düşünür. Bizim yerel seçimlerde ayağımızı basacağımız ana noktada bu olacaktır." dedi.

Kavuncu, İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 38. yılına değinerek, kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın darbenin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ekonomideki krizin gün geçtikçe derinleştiğini savunan Kavuncu, hükümetin gerçeklerle yüzleşmediği sürece bu krizin derinleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Açıklanan büyüme rakamlarına değinen Kavuncu, rakamlara bakıldığında büyümenin üretimden ve yatırımdan değil devletin ve halkın iç tüketiminden kaynaklandığını iddia etti.

Varlık Fonunun Yeni Yönetim Kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Hepimizi şaşırtan bir manzara ile karşılaştık. Fonsuz Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı, Başkanvekilliğine de damat atandı. Öyle bir hissiyat veriliyor ki sanki mülk yavaş yavaş tek bir ailenin ipoteğine kaydırılıyor. Şeffaflık ve yatırımcıya güven verecek ortamın yaratılması yerine tam tersi istikamette bir gidişat olduğu çok net gözüküyor. Yapılması gereken üç önemli konu var. İşi ehline vereceksin, Merkez Bankasının tam bağımsız olarak çalışabilmesine imkan sağlayacaksınız ve verdiği kararların niteliksizleştirilmesine de asla müsaade etmeyeceksiniz, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, yargının bağımsız olduğunu yurt içi ve yurt dışına göstereceksiniz."