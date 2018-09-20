"Açıklanan programın kendisinden çok, atılacak adımlar, uygulamalar, eylemler önemli. 'Değişim, disiplin ve dengeleme' adı altında bu program açıklandı. Bu '3D ile problemlerin çözüleceği' söylenildi. Biz İYİ Parti olarak diyoruz ki Türkiye'nin tek bir 'D' meselesi vardır, o da 'damat' meselesidir. Onu hallettiğiniz zaman zaten birçok konuyu da çözmüş olursunuz. Temel problemlere eğilinmediği sürece, bu açıklanan eylem paketlerinin arzu edilen seviyeye ulaşacağı konusunda ciddi tereddütlerimiz var."

Bu komisyonların, yerel seçimlere kadar il ve ilçe bazında gezmeye devam edeceğini belirten Kavuncu, "Türkiye, inşallah 31 Mart itibariyle İYİ Partili belediyelerle tanışacak." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Kavuncu, yerel seçim çalışmaları için oluşturdukları komisyonların yaklaşık 31 ili ziyaret ettiğini, ihtiyaçları belirleyerek, aday tespitinde istişareler yaptığını aktardı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu, "İYİ Parti olarak yerel seçimlere tek başımıza girecek şekilde bütün hazırlıklarımızı yaptık. 24 Haziran'da elde ettiğimiz sonucu daha da yukarıya çıkaracak, her ilde, ilçede koymuş olduğumuz iddiayı perçinleyecek adaylarla yola çıkacağız." dedi.

Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmelere işaret eden Kavuncu, "Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük haklarını herhangi bir şekilde zayıflatacak, sekteye uğratacak herhangi bir çözüm, yaklaşım asla kabul edilemez. Kıbrıs üzerindeki Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi, adadaki Türk askeri varlığı, iki kesimlilik ve Kıbrıs Türk halkının kurucu eşit ortaklığı bizlerin kırmızı çizgisidir, müzakere dahi edilemez. Bunlardan verilecek herhangi bir taviz, Kıbrıs'ta bizi 1974 öncesine götürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aday çıkarmamak kendi kararları"

Kavuncu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'dan belediye başkan adayı çıkarmayacağız? açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine Kavuncu, "Siyaset bir iddia, bir varlık işidir. Karar kendilerinindir ama biz İYİ Parti olarak yerel seçimlere tek başımıza girecek şekilde bütün hazırlıklarımızı yaptık. 24 Haziran'da elde ettiğimiz sonucu daha da yukarıya çıkaracak, her ilde, ilçede koymuş olduğumuz iddiayı perçinleyecek adaylarla yola çıkacağız. Belli illerde aday göstermediğiniz zaman seçimlerdeki performansınız nasıl değerlendirilecek? Bütün bunlar soru işareti. Türk siyaseti için çok sağlıklı bulmuyoruz. Demek ki orada kendi partilerinin değil, başka bir partinin adayının daha güçlü olduğunu görüyorlar." yanıtını verdi.

