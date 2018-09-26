İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Saltuk Buğra Kavuncu, "Af teklifinde kimlerin kapsama girdiği de açıkça belirtilmelidir. Hep kimleri kapsamadığı anlatılmakta. İYİ Parti olarak yaptığımız incelemeye göre teklifin sakıncalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kavuncu, bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Akşener'in pazartesi gününden itibaren görevinin başına döndüğünü söyledi.

Partinin "İyilik Kervanı Yollarda Projesi" çerçevesinde genel merkez tarafından oluşturulan komisyonların 31 ili ziyaret ettiğini belirten Kavuncu, projenin ikinci turunun başlayacağını bildirdi.

Yeni Ekonomik Programa da değinen Kavuncu, şirketlerin ciro büyümesinin, reel olarak 2016 yılından beri en zayıf seviyesinde olduğunu, konut satışlarının hızla düştüğünü ileri sürdü.

- MHP'nin af teklifi

MHP milletvekillerinin imzasıyla 24 Eylül'de af kanun teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu anımsatan Kavuncu, "Aslında genel af değil, infaz yasası değişikliği olarak Meclis'e geldi. Böyle getirilmesinin bize göre ana sebebi af teklifi için Meclis'in nitelikli çoğunluğunun 360 oyu gerekirken, infaz yasası şeklinde geldiği zaman salt çoğunluğu yani 301 milletvekilinin oyunun yeterli olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.