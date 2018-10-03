İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İYİ Parti olarak alelade ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanmış bu af teklifine karşıyız." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kavuncu, "İyilik Kervanı Yollarda Projesi" çerçevesinde genel merkez tarafından oluşturulan komisyonların bu hafta sonu itibarıyla 55 ili ziyaret etmiş olacağını ve 15 Ekim'e kadar 81 il ziyaretini tamamlanacağını söyledi.

Bu ziyaretlerin, partinin, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerde hem aday belirleme hem de bölgenin problemlerini görmesi açısından yardımcı olacağını belirten Kavuncu, il teşkilatlarının revizyonuyla ilgili sürecin de bu hafta 5 ilin atamasının yapılmasıyla tamamlanacağını ifade etti.

Kavuncu, parti olarak güçlü bir şekilde yerel seçimlere hazırlandıklarını bildirdi.

Ekonomideki gelişmelere değinen Kavuncu, "Enflasyon rakamları rekor üzerine rekor kırıyor. Açıklanan TÜFE aylık bazda beklentinin yaklaşık 2 katı oranında gerçekleşti. ÜFE rakamları çok daha içler acısı. Haziran 2003'ten beri maalesef ülkemizin gördüğü en yüksek enflasyon rakamları." dedi.