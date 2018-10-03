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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu: - "İYİ Parti olarak alelade ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanmış bu af teklifine karşıyız"

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "İYİ Parti olarak alelade ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanmış bu af teklifine karşıyız." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Kavuncu, "İyilik Kervanı Yollarda Projesi" çerçevesinde genel merkez tarafından oluşturulan komisyonların bu hafta sonu itibarıyla 55 ili ziyaret etmiş olacağını ve 15 Ekim'e kadar 81 il ziyaretini tamamlanacağını söyledi.

Bu ziyaretlerin, partinin, 2019'un Mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimlerde hem aday belirleme hem de bölgenin problemlerini görmesi açısından yardımcı olacağını belirten Kavuncu, il teşkilatlarının revizyonuyla ilgili sürecin de bu hafta 5 ilin atamasının yapılmasıyla tamamlanacağını ifade etti.

Kavuncu, parti olarak güçlü bir şekilde yerel seçimlere hazırlandıklarını bildirdi.

Ekonomideki gelişmelere değinen Kavuncu, "Enflasyon rakamları rekor üzerine rekor kırıyor. Açıklanan TÜFE aylık bazda beklentinin yaklaşık 2 katı oranında gerçekleşti. ÜFE rakamları çok daha içler acısı. Haziran 2003'ten beri maalesef ülkemizin gördüğü en yüksek enflasyon rakamları." dedi.

Uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile yapılan danışmanlık anlaşmasına ilişkin Kavuncu, "Bize, 'bu ekonomik sıkıntının temelinde dış güçler, Amerika, papaz var' dendi. Şimdi ekonominin dümenine, başına ekonomideki krizin sebebi olan ülkenin en büyük firmasını getirip, koyuyorsunuz. Ülkenin mis gibi, gül gibi Sayıştay'ı, bu kadar yetiştirilmiş bürokratı dururken böyle bir konu neden Amerikalı bir firmaya teslim ediliyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifine de değinen Kavuncu, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak alelade ve yangından mal kaçırırcasına hazırlanmış bu af teklifine karşıyız. Mahkumlar ile yakınlarında ciddi bir beklenti oluştu. Cin şişeden çıktı. Partimiz için ancak bir toplumsal mutabakat sağlanarak, mağdurların ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak ve gerçek kader mahkumlarının tespitinin yapılmasıyla şahıslara yönelik af çıkarılmasının görüşülmesi kabul edilebilir."

Kavuncu, dün itibarıyla Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden ayrıldığını, İstanbul İl Başkanı olarak görevine devam edeceğini bildirdi.

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