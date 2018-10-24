İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Milli Eğitim Bakanlığının yargı kararını vakit geçirmeksizin uygulamaya koymasını ve andımızın okullarda tekrar okutulmasını bekliyoruz." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, Danıştay 8. Dairesi'nin "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal kararı ile Türk Milletinin hislerine tercüman olduğunu söyledi.

Andın okutulmamasının açılım sürecinin uygulamalarından biri olduğunu savunan Paçacı, şöyle devam etti:

"Türkçülüğü, bölücülük olarak ifade etmek, Türk milletine hakaretle eşdeğerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkçülük temelinde, Türk milliyetçiliği üzerine inşa edilmiş bir devlettir. İYİ Parti olarak Milli Eğitim Bakanlığının yargı kararını vakit geçirmeksizin uygulamaya koymasını ve andımızın okullarda tekrar okutulmasını bekliyoruz. Hukuk da bunu emretmektedir."

- "Neden geciktirilmiştir?"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Paçacı, "Bu cinayet için İstanbul neden seçilmiştir? Konsolosluk diplomatik dokunulmazlıklardan areste ve sadece yaptığı işlemlerle sınırlı iken, olayı aydınlığa kavuşturacak şahıs olan konsolosun ülkeden çıkmasına neden müsaade edilmiştir? Konsolosluk hizmet binası ve konutların aranması, Suudi yetkililerin 'aranabilir' demesine rağmen, neden geciktirilmiştir?" diye sordu.