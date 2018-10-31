İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

"AK Parti, Danıştayın kararını yetki aşımı olarak gördü. Anayasa'nın 138. maddesinde yürütmenin yargı kararlarına uyması zorunluluğu vurgulanmıştır. İYİ Parti olarak idarenin yargı üzerinde tesis etmeye çalıştığı bu baskıyı kınıyor ve kendilerini hukuka saygılı olmaya davet ediyoruz. Temyize gideceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı'na da 'Nereye giderseniz gidin ama önce Danıştay 8. Dairesinin kararına uyun' diyoruz."

Danıştay 8. Dairesinin verdiği "Andımız" kararının, Milli Eğitim Bakanlığının temyize götürmesiyle engellenmeyeceğini savunan Paçacı, şöyle devam etti:

Toplantının ardından açıklamada bulunan Paçacı, 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk Havalimanı olmasını gerektiğini ve buna ilişkin öneriyi 40 milletvekilinin imzasıyla Meclise sunduklarını söyledi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, milletin hayrı için yapılanlara partilerinin karşı çıkmasının mümkün olmadığını belirterek, "Tesisin (İstanbul Havalimanı) ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim itirazımız, bu tesis açılışının milletimizin en büyük kazanımı olan Cumhuriyet'in seneidevriyesinde yapılması ve Cumhuriyet kutlamalarının başkent dışına çıkarılmasıdır." dedi.

- "Nereye gitmiştir"

Paçacı, AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında kullandığı kamu kaynaklarının hesabını vermekten kaçtığını öne sürerek, "Bu 3 trilyon dolar buhar olup uçmadıysa nereye gitmiştir?" ifadesini kullandı.

Tunceli kırsalında 2 askerin donarak şehit olmasına da değinen Paçacı, "21. yüzyılda vuku bulan bu ihmali kabullenmiyoruz. Ortaya çıkan ihmallerin faillerinin kimler olduğu acilen belirlenmelidir. Bunun için Meclise araştırma önergesi verdik fakat AK Parti, MHP ve HDP oylarıyla reddedildi." dedi.

27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Zirve'yi, Suriye'de siyasi çözüme giden yolda önemli bir aşama olarak değerlendiren Paçacı, "Özellikle 4 liderin sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüyle yetinmeyip, Suriye'nin birliğinden de söz eder hale gelmiş olmaları önemli bir gelişmedir. Siyasi sahadaki olumlu gelişmelere rağmen Suriye'nin kuzeyindeki YPG, PYD mevcudiyetinin ülkemiz açısından bir risk teşkil ettiği de ortadadır." diye konuştu.

