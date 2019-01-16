İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Türk milleti, sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Paçacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "AK Parti, Türk ekonomisini, 'ne varsa sat, popülist harcamalarla siyasetini finanse et', yetmiyorsa 'sıcak para bul' bu da yetmiyorsa, 'dünyanın en yüksek faiz oranı ile borçlan' anlayışıyla bir çıkmazın içine sokmuştur." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin hakim olamadığı bir safhaya evrildiğini öne süren Paçacı, şöyle konuştu:

"Menbiç'te bu saatten sonra yapılması gereken bir tek şey vardır, o da Fırat'ın doğusuna geçmektir. 'İki üç gün içinde operasyona başlıyoruz.', 'Fırat'ın doğusuna geçiyoruz.' gibi afaki ama bir o kadar da yaldızlı sözlerin diplomaside karşılığı yoktur. Fırat'ın doğusu ise Trump'ın dün yaptığı açıklamalarla başka bir mevsime kalmıştır. Bunu gören ABD Başkanı, haddini, hududunu aşarak 'Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum.' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir.

Türk milleti, bu sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir."