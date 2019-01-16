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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 16:41 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Cihan Paçacı: - "Türk milleti, sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir" - "(Bodrum) İki partinin ortak adayı olarak Mehmet Tosun'un CHP listesinden seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı"

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Türk milleti, sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Paçacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "AK Parti, Türk ekonomisini, 'ne varsa sat, popülist harcamalarla siyasetini finanse et', yetmiyorsa 'sıcak para bul' bu da yetmiyorsa, 'dünyanın en yüksek faiz oranı ile borçlan' anlayışıyla bir çıkmazın içine sokmuştur." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmelerin, Türkiye'nin hakim olamadığı bir safhaya evrildiğini öne süren Paçacı, şöyle konuştu:

"Menbiç'te bu saatten sonra yapılması gereken bir tek şey vardır, o da Fırat'ın doğusuna geçmektir. 'İki üç gün içinde operasyona başlıyoruz.', 'Fırat'ın doğusuna geçiyoruz.' gibi afaki ama bir o kadar da yaldızlı sözlerin diplomaside karşılığı yoktur. Fırat'ın doğusu ise Trump'ın dün yaptığı açıklamalarla başka bir mevsime kalmıştır. Bunu gören ABD Başkanı, haddini, hududunu aşarak 'Seni en zayıf yerinden, ekonominden vururum.' deme cüretini ve saygısızlığını göstermiştir.
Türk milleti, bu sözlerinden dolayı ABD'ye ve onun şımarık başkanına öfkelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki güvenliğini tehdit eden terörizme karşı mücadele etmek için Türkiye hiç kimseden müsaade isteyecek değildir."

- "O kendi takdiridir"

Paçacı, bir gazetecinin, uzun yıllar CHP'de siyaset yapan, daha sonra HDP'den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan'ın ortak adaylığına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine, "Gaziantep yapılan anlaşma gereği İYİ Parti'ye bırakılmıştır. Aday adaylarımızla ilgili bir anket çalışması yaptırıyoruz. Çalışmanın sonucuna göre büyükşehir adayımızı açıklayacağız. Bunun dışında diğer söylentiler ve gelişmeler gerçek dışıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "31 Mart seçimleri beka meselesidir." ifadesi anımsatılarak, "Gerçekten bir beka meselesi var mı?" diye sorulmasına karşılık da Paçacı, "Sayın Bahçeli belediye seçimlerini, belediye başkanlığı seçimlerini bir beka meselesi olarak görüyorsa, o kendi takdiridir. Belediye başkanlığı seçimi, seçilecek kişilerin o yöredeki insanlara hizmet vermesinin dışında bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Paçacı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter mesajına ilişkin açıklamasını, "Ekonomi zaten bir krizde. Ekonomik açıdan 2019 yılı zor geçecektir. Bunu görmek için veya böyle olacağını bilmek için Trump'ın sözlerine gerek yoktur." şeklinde değerlendirdi.

CHP ile İYİ Parti arasındaki seçim iş birliği ve bu çerçevede Bodrum adayı Mehmet Tosun'a ilişkin bir soru üzerine de Paçacı, şunları kaydetti:

"CHP ile an itibarıyla yaptığımız görüşmelerde 21 büyükşehirde daha önce anlaştık. 12 il İYİ Parti'de, il bazında kaldı, 15 il de CHP'de... Dolayısıyla toplam büyükşehir belediyeleriyle birlikte 50 ilde bir anlaşma sağlanmış görünüyor. Henüz masada kalan yerler var. Onlar da sanıyorum bugün veya yarın halledilecektir. Bodrum belediyesi halen CHP'de ancak bizim adayımız sayın Tosun yapılan kamuoyu araştırmalarında çok önde. İki partinin ortak adayı olarak Tosun'un CHP listesinden seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı."

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Genel Sekreter Cihan Paçacı Başkanlık Divanı

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