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İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 15:49 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Cihan Paçacı: - "(Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı Anma Günü ilan eden açıklaması) Hiçbir Türk'ün kabul edemeyeceği bizim de İYİ Parti olarak şiddetle reddettiğimiz bir husustur. Bu tür iftiraların milletimizin tertemiz ve şanlı geçmişine halel getirecek herhangi bir lekeyi bulaştırma gücü yoktur" - "(Tanzim satış mağazaları) Bu sistemin kurulması aradaki kar marjlarını düşürebilir, bu tüketicinin lehinedir. Marketlerde denge sağlanabilir"

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasına ilişkin, "Hiçbir Türk'ün kabul edemeyeceği bizim de İYİ Parti olarak şiddetle reddettiğimiz bir husustur. Bu tür iftiraların milletimizin tertemiz ve şanlı geçmişine halel getirecek herhangi bir lekeyi bulaştırma gücü yoktur." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Paçacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın hedefinde olduklarına işaret ederek, "Üç büyükşehiri, birçok il ve ilçe belediyesini kaybedeceğini anlayan ittifak ortakları kendilerini ve projelerini anlatmak yerine millet ittifakını ve İYİ Parti'yi hedeflerine koymuştur." ifadesini kullandı.

Paçacı, Iğdır'ın Türk dünyasının giriş kapısı, mübarek serhat şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu kapının terör örgütü PKK'nın eline geçmemesi için parti olarak bu kentten aday göstermediklerini bildirdi.

Suriye ile ilgili son dönemde yaşanan olaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Paçacı, İdlib'in teröristler için bir vaha olduğuna değindi.

Türkiye'nin önüne her dönemde yeni riskler çıktığını aktaran Paçacı, Şam yönetimi ile doğrudan siyasi görüşmelere başlanması gerektiğini savundu. Paçacı, bu tür bir girişimi Suriyelilerin geri dönüşlerinin sağlanması için de tek yol olarak gördüklerini söyledi.

- Suriye'de "Güvenli bölge"

Cihan Paçacı, ayrıca Suriye'de oluşturulması planlanan "güvenli bölgenin" bir "Kürt devleti" yapılanmasının anahtarı olacağı uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını eleştiren Paçacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Sözde Ermeni Soykırımı, hiçbir Türk'ün kabul edemeyeceği bizim de İYİ Parti olarak şiddetle reddettiğimiz bir husustur. Bu tür iftiraların milletimizin tertemiz ve şanlı geçmişine halel getirecek herhangi bir lekeyi bulaştırma gücü yoktur."

- Çipras'ın Türkiye ziyareti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Paçacı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çipras tarafından yapılan açıklamalarda 'Ege adalarının işgali' konusunun ele alındığına dair bir emare bulamadık. Bu konu hiç mi ele alınmamıştır? Yoksa çözülmüş ya da sorunumuz olmaktan çıkmış mıdır? Sorularımızın cevabını bekliyoruz." diye konuştu.

Cihan Paçacı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplandırdı.

Paçacı, bir soru üzerine gıda tanzim satış mağazalarının oluşturulmasının faydalı olabileceğini belirterek, "Üretici ile tüketici arasındaki zincirde büyük karlar söz konusuydu. Bu sistemin kurulması aradaki kar marjlarını düşürebilir, bu tüketicinin lehinedir. Marketlerde denge sağlanabilir." dedi.

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