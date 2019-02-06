İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan gününü sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasına ilişkin, "Hiçbir Türk'ün kabul edemeyeceği bizim de İYİ Parti olarak şiddetle reddettiğimiz bir husustur. Bu tür iftiraların milletimizin tertemiz ve şanlı geçmişine halel getirecek herhangi bir lekeyi bulaştırma gücü yoktur." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Paçacı, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın hedefinde olduklarına işaret ederek, "Üç büyükşehiri, birçok il ve ilçe belediyesini kaybedeceğini anlayan ittifak ortakları kendilerini ve projelerini anlatmak yerine millet ittifakını ve İYİ Parti'yi hedeflerine koymuştur." ifadesini kullandı.

Paçacı, Iğdır'ın Türk dünyasının giriş kapısı, mübarek serhat şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak, bu kapının terör örgütü PKK'nın eline geçmemesi için parti olarak bu kentten aday göstermediklerini bildirdi.