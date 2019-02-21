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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Cihan Paçacı: - "(Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı) Demokrat Partiyle bir görüşme temin edildi. Sanıyorum bugün Demokrat Parti adına müracaatını yapıp aday olacaktır"

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, adaylık başvurusunun geç yapılması sebebiyle İYİ Parti'den aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın durumuna ilişkin, "Demokrat Partiyle bir görüşme temin edildi. Sanıyorum bugün Demokrat Parti adına müracaatını yapıp, aday olacaktır." dedi.

Paçacı, İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısında, seçime giren tüm siyasi partilerin 19 Şubat itibarıyla belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimine ait geçici aday listelerini, il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiğini belirtti.

CHP ile İYİ Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında ittifak yaptığını anımsatan Paçacı, bazı büyükşehir, il ve ilçelerde iki partinin birbirlerinin adaylarını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP, İYİ Parti, HDP ile Saadet Partisi'ne yönelik sözlerini değerlendiren Paçacı, "Sayın Cumhurbaşkanı, İYİ Parti'nin HDP ile kolkola girip terör ittifakına destek verdiğini iddia etmiş, CHP ve İYİ Parti'nin yanına Saadet Partisi ve HDP'yi de yapıştırarak, 'dörtlü çete' yakıştırması yapmıştır. İftirada, hakarette mahir olduklarını daha önce görmüştük ama insanların gözünün içine baka baka milletimizin vicdan ve insafını yok saymalarına ilk kez şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Başvuru yasal sınırlar içerisinde yapılamadı"

Cihan Paçacı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve İYİ Parti'nin aynı görev için adayı olarak duyurulan Kocamaz'ın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için adaylık başvurusunun geç yapıldığının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Kendisinin adaylık başvurusu yasal sınırlar içerisinde yapılamamıştır. Ancak bu, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin'e hizmet etme iradesini ortadan kaldıramamıştır. Bizler de İYİ Parti olarak kendisine bu konuda yardımcı olduk. Demokrat Partiyle bir görüşme temin edildi. Sanıyorum bugün Demokrat Parti adına müracaatını yapıp, aday olacaktır."

Kocamaz'ın Demokrat Partiden büyükşehir belediye başkanı seçilmesi durumunda İYİ Parti'ye geçip geçmeyeceğinin sorulması üzerine ise Paçacı, bu konunun kendisiyle henüz değerlendirilmediğini bildirdi.

- "Yapılan komplo organize bir iştir"

Partililerin adaylık başvuruları hakkında uyarıldığına işaret eden Paçacı, şöyle devam etti:

"İYİ Parti, bu olayın aydınlığa kavuşturulabilmesi için gerekli bütün çalışmaları yapmaya başladı. Sonuç ileride kamuoyuyla paylaşılacaktır. Akdeniz adayıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Sanıyorum Akdeniz adayıyla ilgili olarak da yine Demokrat Partiyle bir anlaşma yapılacaktır."

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

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Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

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