İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, AK Parti'nin İstanbul seçimine ilişkin başvuru dosyalarını YSK'ye bavullarla götürmesiyle ilgili, "Bu abartılı bir gösteri. 'Valizlerle evrak getirdik, bu kadar büyük yolsuzluk veya usulsüzlük var' imajını pekiştirmek için yapılan şeylerdir. Balyoz davasında görülmüştür aynı akıbet burada da tecelli edecektir." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle YSK'ye başvurusuna değinen Paçacı, "AK Parti'nin kendi hukukçuları da hukuk dünyası da gayet iyi bilmektedir ki seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen listelerindeki yolsuzluğa dayanarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez." diye konuştu.

Yeniden sayım ya da iptal başvurularını "oyalama, zaman kazanma ve zihin bulandırma çabası" olarak niteleyen Paçacı, şunları kaydetti:

"YSK'nin 3119 sayılı kararı, süre ve şekil şartlarının birçoğunun yerine getirilmemiş olması, AK Parti başvurusunun esasa girilmeden usulden reddedilmesini gerektirmektedir.

YSK'nin karar verirken, demokrasinin özünün serbest ve adil yapılan seçimler olduğu hususunu göz önünde bulundurarak seçimli demokrasinin sürdürülebilirliğini temin edeceğine inanıyoruz. YSK, kendisine müdahale heveslilerinin üst perdeden konuşmalarına bakmaksızın anayasamızın ve milletimizin kendisinden beklediği vazifesini demokrasiye, adalete ve vicdanlara uygun bir şekilde yerine getirmelidir.

Kamuoyu, YSK'den, Temmuz 2014'te verdiği kararın arkasında durmasını beklemektedir. Aksi takdirde seçimlerin yargı güvencesi altında yapıldığı sözü, içi boş bir fanteziden ibaret olacaktır."