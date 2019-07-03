İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, "İYİ Parti, bir önceki kurultayımızda değişiklikler yaptığımız tüzüğümüzün gereklerini yerine getirmek üzere 3-4 Ağustos'ta Olağanüstü Kurultayını toplayacak." dedi.

Paçacı, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener hakkında 3 yıl önce başlatılan FETÖ soruşturması dosyasının sümen altından çıkarılarak, yeniden servis edildiğini ileri sürdü.

Bu soruşturmanın iktidarın bilgisi ve yönlendirmesi altında sürdürüldüğü konusunda en küçük bir şüphelerinin bulunmadığını iddia eden Paçacı, milletin yargıda sahnelenen bu "Ali-Cengiz oyunu"ndan dolayı şaşkın ve öfkeli olduğunu savundu.

Akşener'in tüm siyasi hayatı boyunca "devletin, kurum ve kuralları çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini, devlet otoritesinin cemaat ve cemiyetlerle paylaşılamayacağını" dillendirdiğini vurgulayan Paçacı, "Bunları bildiği halde, bu soruşturmanın 3 yıl boyunca sümen altında tutulması ve bu dosyaya, 'Demokles'in kılıcı' işlevinin yüklenmiş olması, AK Parti açısından çaresizlik ve tükenmişliğin ifadesidir." diye konuştu.