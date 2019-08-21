İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Bazı belediye başkanlarının görevden alınmasına sebep olan olaylar son 5 ay içerisinde gerçekleşmiş ise bunu somut ve hukuki argümanlar ile halka açıklamak iktidarın görevidir." dedi.

Ağıralioğlu, dün gerçekleştirilen Başkanlık Divanı Toplantısı'na ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin terörle mücadeledeki kararlılığının, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı kadar kesin ve tavizsiz olduğunu söyledi.

Terörden medet uman, terörü öven ve dirliği bozan hiçbir eyleme müsamaha gösterilmemesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, "Demokrasi ve hukuk, millet iradesinin tecelli etmesinin en önemli aracı ve teminatıdır. Bununla birlikte, seçilmiş olmak, seçilenlere her şeyi yapabilme salahiyeti tanımak anlamına gelmez. Seçilmiş olmak bir suç işleme imtiyazına dönüştürülemez." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, idarenin bazı eylemlerinin, terör ve teröre destek olanlara gerekli cezanın verilmesi şeklinde beyan edildiğini, bu kapsamda yapılan idari işlemlerin doğruluk karinesi ile devlete ve hukuka itimadı sarsmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: