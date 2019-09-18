İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

"İktidar icra makamıdır, eylem yapma yeri değildir. Devlet, eylem yapmaz, icraat yapar. Devlet, algıyı yönetmez, hakikati yönetir. Annelerin çığlığı, terörle amansız mücadelemizin kuvveti haline gelmelidir. İtirazımız şunadır; devlet, terörle mesafesini ayarlayamayan HDP'nin kapısında hak arayan bir acziyet görüntüsünün içerisine asla düşürülemez. Devletin icra makamı olduğu gerçeğiyle devletin yetkilileri, bakanları, hususiyetle İçişleri Bakanı, terörle arasına mesafe koyamayan bir partinin önündeki eyleme katılamaz. Bu, devletin itibarına suikasttır. Devlet, terörü destekleyenlerin canına okur. Milletin anası ağlamasın diye terörün hamiliğini, baniliğini yapan ne kadar şer odağı varsa onların anasını ağlatır ki milletin anası ağlamasın. Vazifesi bu olanlar, devleti sanki muhalefet kapılarında eylem yapacak bir acziyet görüntüsüne taşıyamazlar."

Suriye konusunda Ankara'da yapılan Türkiye-Rusya-İran zirvesini, Suriye sorununun siyasi çözümü açısından önemli bir aşama olarak gördüklerini vurgulayan Ağıralioğlu, Türkiye'nin hassasiyetlerinin bölgede bir PKK devletinin oluşturulmaması istikametinde olduğunu belirtti.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in konuyla ilgili ifadelerini anımsatan Ağıralioğlu, "Bu mevzudaki kışkırtıcı, cüretkar ve hadsiz cümlelerinin Meclis açılınca fezleke düzenleyecek bir iradeye dönüşmesini diliyoruz ve umuyoruz. O anlamda partimizin bir iradesi var. Devlet meydan okunacak bir mekanizma değildir." diye konuştu.

- "Milletten tokat yer"

Ağıralioğlu, gazetecilerin, erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, hükümetin seçim yenilemek ve seçim yapmak hususlarında çok rasyonel davranamadığını düşündüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomi, bu kadar ağır yük altındayken seçim aslında intihardır. Hükümeti böyle bir zeminde seçime mecbur edecek şey nedir bilmiyorum. Seçim, bunca ağırlaşan sorunlarımız içinde memleketin gündemi haline getirilmemelidir. Milletin gündemi seçim değil, geçim. Seçim gündeminin, seçim isteyenin aleyhine olacağını düşünüyorum. Kim ki bu kadar ekonomik zorluğun, darlığın, yokluğun içinde 'seçim' derse, milletin tokatını yer. 'Meclis'teki siyasi aritmetik bozulursa seçim mecburiyeti oluşur mu?' diye cümleler kuruluyor. Bu cümleleri bunca zorluğun, darlığın içinden milletin problemlerine sırt çevirmek gibi algıladığım için doğru bulmuyorum. Milletin gündemi, geçim iken, 'seçim' diyen milletten tokat yer."