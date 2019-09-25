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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:57 | Son Güncelleme

Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: - "Devletin birliğine bütünlüğüne kasteden her türlü teşebbüse karşı gür bir seda CHP'ye yakışır"

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Devletin birliğine bütünlüğüne kasteden her türlü teşebbüse karşı gür bir seda CHP'ye yakışır." dedi.

Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyen Ağıralioğlu, terörü ve destekçilerini lanetledi.

Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin, hem mesuliyetini yerine getirdiğini hem de millete verdikleri sözleri unutanlara hatırlatmalarda bulunduklarını belirterek, "AK Parti'deki arkadaşlarımıza 2002'de millete verdikleri ve unuttukları sözü hatırlatıyoruz. Seçim beraberliği yaptığımız, Türk siyasetine nefes alma imkanına dönüştürdüğümüz Millet İttifakı'nın diğer ortağı olan CHP'ye de 1923'ü, kuruluş iradesini, devletin hangi zorluklarla kurulduğunu hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Devleti kuran parti olarak CHP'nin sorumluluğuna işaret eden Ağıralioğlu, "Devletin birliğine bütünlüğüne kasteden her türlü teşebbüse karşı gür bir seda CHP'ye yakışır." ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, milletin birlik ve beraberliği söz konusu olduğunda tek vücut olabilmek gerektiğini söyleyerek, "Memleketin güvenlik endişeleri ortaya çıkınca, memleketin bütün siyasal eğilimlerinin bir araya gelebilmiş olması Türk milletinin çok büyük bir gücüdür. Bu gücü milletimize vermek siyasi sorumluluğumuzdur. İçeride siyaset, sosyal ve ekonomik politikalar, dış politika vizyonu belli perspektiflerde değişiklik arz edebilir ama her bir partinin vazifesi, Türk devletinin ayrılmaz bütünlük içerisinde huzur ve güvenle yarınlara taşınmasıdır." diye konuştu.

- Yargı paketi

TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek yargı paketinin muhalefet partileri ile paylaşıldığına değinen Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak Meclis'te görüşülen hiçbir kanun maddesine toptan red veya kabul cephesi değiliz. Detaylarına henüz vakıf olduğumuz, üzerinde parti grubumuzun hassasiyetle çalışacağı teklif metni üzerinde doğru bulduklarımızı destekleyeceğiz, yanlış bulduklarımıza da itirazlarımızı ve tekliflerimizi takdim edeceğiz. 15 Temmuz'dan sonra hukuk literatürüne sokmaya çalışılan, ceza hukukunda bir karşılığı olmayan 'iltisak' tabirine itirazımız oldu. Çünkü 'iltisak' ceza hukuku içerisinde tanımlanabilecek bir kavram değildir."

- Erdoğan'ın BM'deki konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, "BM Genel Kurulu'nda Doğu Türkistan ve Kırım unutulmuştur. Başı dara girmiş herkesin sığındığı liman olan bu Türk yurdunun, aşını, ekmeğini kendisine sığınan her milletle paylaşmış bu milletin sahipsizliği, bizim hicran sebebimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, işsizlik verilerinin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, Türk ekonomisinin iyi günlerden geçmediğini kaydetti.

Ülke ekonomisi için birçok riskin bulunduğunu savunan Ağıralioğlu, parti olarak ellerinden gelen yapıcı muhalefeti parlamentoda sunacaklarını dile getirdi.

"FETÖ borsası tartışmaları" ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular'ın FETÖ'nün yeniden yapılandığına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"FETÖ'cüler denilen zümre, devletin yönetimini ele geçirmek için en güçlü olduklarına inandıkları mevzilere sızmaya teşebbüs ettiler. Ordunun komuta kademesine, istihbarata, yargıya, paranın ve gücün olduğu yere, basına... Dolayısıyla bu meselede 15 Temmuz alçaklığından sonra hükümetin mücadele etme kararlılığında bir istisna oldu. Bu istisna, hükümetin perspektifinin 'FETÖ'cüler denilen zümre her tarafa sızdı sadece bize sızmadı' şeklinde olması, mevzuyu akamete uğratacak bir zafiyete sebep oldu."

Yavuz Ağıralioğlu, FETÖ'cülerden emniyet birimlerine sızması muhtemel olanlara ilişkin süreçleri ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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İYİ parti İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu

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