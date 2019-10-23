İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, "Soçi Mutabakatı'nın neticelerinin, milletimiz adına takipçisi ve bu istikametteki her doğru adımın da destekçisi olacağız." dedi.

Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalara değinen Ağıralioğlu, "Hem ABD hem Rusya ile varılan mutabakatların olumlu taraflarını, 82 milyonun birliği ve selameti için korumamız gerektiğinin idrakindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, Suriye'deki sürecin artık ABD'nin tasallutundan çok Rusya'nın tasarrufuna geçmiş göründüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek adımlar atmak ve kahraman Mehmetçiğimizin gücünü, sahadaki varlığını diplomatik maharetsizlikle heba etmemek hükümetimizin en öncelikli vazifesidir.

Türk tarihi ve diplomasisi açısından mektup hadsizliğindeki zilleti, bütün milletimiz adına utanç verici buluyoruz. Bu hakaretamiz tavrın görmezden gelinmesini, sineye çekilmesini asla kabul edemeyiz. Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi her türlü müeyyide seçeneği masada olmalıdır. İktidar, Türk milletinin menfaatlerini sonuna kadar savunmaktan asla feragat etmemelidir."