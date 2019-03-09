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İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'daki konuşmasına ilişkin açıklamada bulundu

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ'daki konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlık Divanı adına yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Elazığ'daki konuşmasında, Akşener'i hedef aldığı belirtildi.

"Bakanlık, Büyük Millet Meclisinde Başkanvekilliği yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i, Cumhurbaşkanlığı gücü ve imkanlarının ardına sığınarak tehdit etmek, kimsenin haddi değildir" ifadesine yer verilen açıklamada, Akşener'in "aziz Türk milletinin evlatlarının teröristlikle itham edilmesine sessiz kalmadığı ve hakkı haykırarak, itham sahiplerini uyardığı" ileri sürüldü.

Yaşanan durumun Türk demokrasisi açısından tarihi bir leke olduğu savunulan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kendi beceriksizliklerini görmeyip, ortaya çıkan tablo yüzünden, milletimizin saygıdeğer evlatlarını terörist ilan edenler şunu bilmelidir ki hakikati haykıran bir sesi, hapishanelerle tehdit etmek, ancak darbecilerin yapabileceği bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı, geçmişte bu darbeci aklın mağdurlarındandı. Ancak görüyoruz ki mağduriyet gitmiş, artık 28 Şubat’ın o darbeci akıllarının taklidine başlanmış."

Demokratik bir erdem olarak bu sözlerin düzeltilmesi gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, "Bu erdemi taşıyamayanlara, aziz milletimiz gerekli cevabı verecektir." görüşü paylaşıldı.

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