İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa etti

İYİ Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mimar Nuri Bülbül partisine verdiği istifa dilekçesi ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli, İYİ Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adaylarının istifa haberini doğrulurken, ani gelişen bir sağlık durumu nedeniyle istifa dilekçesini ilçe teşkilatına sunarak adaylıktan çekildiğini, yeni bir aday belirlemek için parti yönetiminin bugün akşam saatlerinde bir toplantı yapacağını söyledi. Beyşehir Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Bülbül’ün partisine sunduğu istifa dilekçesi şöyle:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Beyşehir Belediye Başkanlığı görevine talip oldum ve tarafınızdan aday gösterildim. Bu gururu ailem, sevenlerim ve Beyşehirli hemşehrilerimle beraber yaşadım. Ancak, ani gelişen bir sağlık problemi nedeniyle sürece devam ettiremeyeceğim doktorlarım tarafından tavsiye edilmiştir. Bu nedenle İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkanlığı adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen herkese şükranlarımı sunar, seçimin memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim."



