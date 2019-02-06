HABER

İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mimar Nuri Bülbül partisine verdiği istifa dilekçesi ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli, İYİ Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adaylarının istifa haberini doğrulurken, ani gelişen bir sağlık durumu nedeniyle istifa dilekçesini ilçe teşkilatına sunarak adaylıktan çekildiğini, yeni bir aday belirlemek için parti yönetiminin bugün akşam saatlerinde bir toplantı yapacağını söyledi.

İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa etti

İYİ Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen mimar Nuri Bülbül partisine verdiği istifa dilekçesi ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.
İYİ Parti Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli, İYİ Parti tarafından Beyşehir Belediye Başkan adaylarının istifa haberini doğrulurken, ani gelişen bir sağlık durumu nedeniyle istifa dilekçesini ilçe teşkilatına sunarak adaylıktan çekildiğini, yeni bir aday belirlemek için parti yönetiminin bugün akşam saatlerinde bir toplantı yapacağını söyledi. Beyşehir Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Bülbül’ün partisine sunduğu istifa dilekçesi şöyle:
"31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Beyşehir Belediye Başkanlığı görevine talip oldum ve tarafınızdan aday gösterildim. Bu gururu ailem, sevenlerim ve Beyşehirli hemşehrilerimle beraber yaşadım. Ancak, ani gelişen bir sağlık problemi nedeniyle sürece devam ettiremeyeceğim doktorlarım tarafından tavsiye edilmiştir. Bu nedenle İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkanlığı adaylığından istifa ediyorum. Bu süreçte desteklerini benden esirgemeyen herkese şükranlarımı sunar, seçimin memleketimize hayırlı olmasını temenni ederim."

İYİ Parti Beyşehir Belediye Başkan adayı Bülbül, adaylıktan istifa etti

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Bakanlar yaya geçidini kullandıBakanlar yaya geçidini kullandı

En Çok Okunan Haberler

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Aldatılan eş konuştu: Mesajlaşmalarını yakaladım

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.