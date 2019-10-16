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İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Torun'un aracına taşlı ve sopalı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Buca Başkanı Gamze Bilgen Torun'un, ilçe başkanlığı binasından çıkıp, bindiği otomobiline taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Torun'un aracına taşlı ve sopalı saldırı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İYİ Parti Buca Başkanı Gamze Bilgen Torun'un, ilçe başkanlığı binasından çıkıp, bindiği otomobiline taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında araçta bulunan Torun, yaralanmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde, İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İlçe Başkanı Gamze Bilgen Torun'un binadan çıkıp, bindiği otomobiline, kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Saldırı sırasında aracın içinde olan Torun, yaralanmadı. Saldırgan grup, olay sonrası kaçarken, İYİ Parti'li Torun ise polise gidip, şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı'nın resmi sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Genel Merkez'de 2 gün önce mesaiye başladığında çekilen fotoğrafının '3 hafta sonra ilk fotoğraf... Hala ayaktaymış' notuyla paylaşıldığı öğrenildi. Bunun üzerine devreye İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar girdiği ve paylaşımı yapan İlçe Sekreteri Cemile Başkaya'nın istifasını isteyip, Bahçeli'den özür dilediği belirtildi.

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