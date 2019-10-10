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İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

"Operasyonun yürütüldüğü 37. Paralelin neye gebe olduğu konusunda kaygılarımız var" - "Güvenli bölge olarak adlandırılan bugünkü bölgenin bir tampon bölgeye dönüşme riski var. Bizim için güvenli olan bölgenin başkaları için korunma kuşağına dönüşme durumu vardır"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Operasyonun yürütüldüğü 37. Paralelin neye gebe olduğu konusunda kaygılarımız var. Güvenli bölge olarak adlandırılan bugünkü bölgenin bir tampon bölgeye dönüşme riski var. Bizim için güvenli olan bölgenin başkaları için korunma kuşağına dönüşme durumu vardır." dedi.

Erozan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Operasyonun mümkün olduğu kadar çabuk ve saptanmış hedeflere ulaşılarak sonuçlanmasını temenni eden Erozan, sorunun sadece askeri tedbirlerle aşılmasının mümkün olmadığını, siyasi ve diplomatik çalışmaların da aynı hızla devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını anımsatan Erozan, "İki buçuk senedir 'bir gece ansızın gelebiliriz' deyip, gündüz vakti gelirseniz inandırıcılığınız zedelenir. Zamanında yapılmayan bir harekatın verimliliği de düşer. Zaman en kritik noktadır. Zaman unsurunu kaçırdığınız zaman beklentilerinizin gerisinde bir sonuç ile karşılaşmanız şaşırtıcı olmaz." diye konuştu.

Harekatın sonuçlarına ilişkin görüşlerini de açıklayan Erozan, "Sayın Cumhurbaşkanı, 2018 yılının ocak ayında bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında 'Biz terör koridoruna karşıyız, Kürt koridoruna karşı değiliz' şeklinde bir cümle kullandı. Cumhurbaşkanı 'teröristler çıksın, 'Kürt koridoru olsun, buna karşı değiliz' diyor. Bu açıklamaların üzerinden 2 yıl geçti. Bu açıklamalar 'başımıza geleceklerin kabullenildiğinin işareti miydi?' diye de düşünmek durumunda kaldım. İnşallah önümüzdeki dönemde böyle bir kaygıyı yaşatacak bir durum ile karşılaşmayız." ifadesini kullandı.

Erozan, Türkiye'nin böyle bir durumla karşılaşmaması için Cenevre süreci başta olmak üzere, uluslararası platformlarda siyasi ve diplomatik çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

- "Fırat'ın doğusunda siyasi bir oluşum ihtimali var"

Fırat'ın doğusunda siyasi bir oluşumun çıkma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret eden Erozan, "Bu bir risktir. Bunu geçmişte 36. paralelde Irak Kürdistan Otonom Bölgesi ile yaşadık. Şu anda operasyonun yürütüldüğü 37. Paralelin neye gebe olduğu konusunda kaygılarımız var. Güvenli bölge olarak adlandırılan bugünkü bölgenin bir tampon bölgeye dönüşmesi riski var. Bizim için güvenli olan bölgenin başkaları için korunma kuşağına dönüşme durumu vardır." dedi.

Uluslararası tepkilere de değinen Erozan, AB ülkeleri içinde sadece Macaristan'ın "Turan damarı" refleksi ile hareket ederek, Türkiye'yi desteklediğini söyledi.

Erozan, "Türk'e kimin faydası var? diye sorarsak, 'Türk'ten var' cevabını yurt dışından gördük. Sayın Cumhurbaşkanı BM'de Keşmir konusunda Pakistan'a koşulsuz bir destek verdi. Ancak Pakistan'dan halen bir destek açıklaması gelmedi. Pakistan'dan bir destek açıklaması bekliyoruz. Gelmezse dostlarımızın kimler olduğunu bir kez daha anlayacağız." ifadelerini kullandı.

Erozan, AK Parti iktidarının dış politikada değerli yalnızlık politikasından övgü ile bahsettiğini ve Türkiye'nin dostlarının sayısı ile değil dostsuzluğu ile övünür hale gelen bir ülke durumuna düşürüldüğünü savundu.

Ahmet Kamil Erozan, ABD Başkanı Donald Trump'un "Girip çıkacaklar, sınırlı bir alanda yapılan bir operasyon." şeklinde açıklamasını hatırlatarak, ABD'nin şimdiden Suriye'den çıkılmasından söz ettiğini vurguladı.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan

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