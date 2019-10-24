İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Soçi'de yeni bir takvim ortaya çıktı. YPG ne Rusya ne İran ne de AB ülkeleri tarafından terör örgütü olarak görülmüyor." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki gösteren Erozan, "Bu küstah mektup uluslararası ve diplomasi tarihinde bir leke olarak kalacaktır. Üniversitelerde akademik analiz ve ders konusudur." diye konuştu.

Hükümetin dış politikasını eleştiren Erozan, Türkiye'nin "değerli yalnızlık" veya "onurlu izolasyon" denilen ve anlaşılması zor bir durumla karşı karşıya kaldığını öne sürdü.

Erozan, süper güce sahip devletler arasında denge politikası yürütmenin ve bu ülkelerle birlikte hareket etmenin birtakım mecburiyetler ortaya çıkardığını kaydetti.

Soçi'de gerçekleşen görüşmenin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erozan, "Soçi'de yeni bir takvim ortaya çıktı. YPG ne Rusya ne İran ne de AB ülkeleri tarafından terör örgütü olarak görülmüyor. Putin YPG için 'silahlı Kürt grupları' ifadesini kullanıyor ve terörist grup olarak sadece DEAŞ'ı görüyor. Putin'in açıklamalarından Suriye'de eğer askeri bir operasyon yapılacaksa bunun DEAŞ'a karşı olacağı anlaşılıyor. Esad'ın Suriye'si bile YPG'yi terörist örgütü olmaktan çıkardı. Suriye rejimi bu grubu 5. Kolordu yaptı. Ortadaki tablo, bu güçlerin çıkarlarının bir noktada birleştiğini ve müşterek çıkarlarının olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.