İYİ Parti Bursa Milletvekili Erozan:

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "(Papaz giderse doların kuru düşer) diye piyasalar bu beklentiye girmiş vaziyette. Burası trajikomik bir durum." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, her kurumda ehliyete önem verilmesi gerektiğini istediklerini belirterek, Türkiye İstatistik Kurumundaki (TÜİK) görev değişikliğini eleştirdi.

TÜİK'teki görev değişikliği sonrasında enflasyonun düşürüleceğini öne süren Erozan, "Bundan şöyle bir sorun çıkıyor. Türkiye ekonomisine güven duyulur mu? Siz eğer Türkiye ekonomisine ilişkin rakamları talimatla değiştirtebiliyorsanız, size yatırımcı falan gelmez. Mesele sadece yatırımcı da değil piyasa da size güven duymaz." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Erozan, 9 gündür iktidarın bu konuda ne karar alacağını çözümleyemediğini savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın davasına ilişkin de görüşlerini aktaran Erozan, "(Papaz giderse doların kuru düşer) diye piyasalar da bu beklentiye girmiş vaziyette. Burası trajikomik bir durum." diye konuştu.

Yazılı soru önergesi mekanizmasının işlemediğini savunan Erozan, 10 soru önergesi verdiğini ve hala cevap verilmediğini söyledi.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin durumunu da gündeme getiren Erozan, bu konuda iktidarın sustuğunu iddia etti.

