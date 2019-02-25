İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Uygulanan belirsiz politikalar, yaşanan ekonomik sorunları kalıcı hale getiriyor. Parlamentoda daha geniş ve büyük bir gücün arkasında duracağı bir ekonomik programın uygulanması lazım. Aksi takdirde ekonomideki bozulma genişleyerek her alanı olumsuz etkileyecektir." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

Ekonomik göstergelerin, yapısal sorunların kalıcı hale geldiğini ortaya koyduğunu belirten Tatlıoğlu, "2018'in son çeyreğinde öngörülen daralma, son açıklanan aralık ayı Sanayi Üretim ve Perakende Satış Endeksleri ile kesin bir hal almıştır. Sanayi üretiminde eylül ayından bu yana yaşanan ve aralık itibarıyla yüzde 9,8'e varan bir düşüş olmuştur. Perakende satışta bu aran yüzde 9,2 oldu." diye konuştu.

Tatlıoğlu, PMİ İmalat Sanayi Endeksi'nin bu yılın ocak ayı verilerine göre, büyümenin yüzde 50'nin, Tüketici Güven Endeksi'nin de 2004 yılından bu yana ilk kez üst üste altı ay boyunca yüzde 60'ın altında kaldığını dile getirerek "Bu rakamlar büyümenin eksi yönününde olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.