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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

"Uygulanan belirsiz politikalar, yaşanan ekonomik sorunları kalıcı hale getiriyor. Parlamentoda daha geniş ve büyük bir gücün arkasında duracağı ekonomik programın uygulanması lazım"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Uygulanan belirsiz politikalar, yaşanan ekonomik sorunları kalıcı hale getiriyor. Parlamentoda daha geniş ve büyük bir gücün arkasında duracağı bir ekonomik programın uygulanması lazım. Aksi takdirde ekonomideki bozulma genişleyerek her alanı olumsuz etkileyecektir." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin görüşlerini açıkladı.

Ekonomik göstergelerin, yapısal sorunların kalıcı hale geldiğini ortaya koyduğunu belirten Tatlıoğlu, "2018'in son çeyreğinde öngörülen daralma, son açıklanan aralık ayı Sanayi Üretim ve Perakende Satış Endeksleri ile kesin bir hal almıştır. Sanayi üretiminde eylül ayından bu yana yaşanan ve aralık itibarıyla yüzde 9,8'e varan bir düşüş olmuştur. Perakende satışta bu aran yüzde 9,2 oldu." diye konuştu.

Tatlıoğlu, PMİ İmalat Sanayi Endeksi'nin bu yılın ocak ayı verilerine göre, büyümenin yüzde 50'nin, Tüketici Güven Endeksi'nin de 2004 yılından bu yana ilk kez üst üste altı ay boyunca yüzde 60'ın altında kaldığını dile getirerek "Bu rakamlar büyümenin eksi yönününde olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinde yaşanan sorunların politika belirsizliği nedeniyle meydana geldiğini savunan Tatlıoğlu,"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P) ve TUSİAD'ın raporları bunu teyit ediyor. S&P, yayınladığı raporda ekonomik belirsizlik ve kurumsal riskleri öne sürerek kredi notumuzu 'yatırım yapılabilir' seviyesinin 4 basamak altında tutmaya devam ederken görünümü de 'negatif' olarak teyit etti. Ülkemiz bu rapor sonucu Bahreyn, Kosta Rika, Ürdün, Arnavutluk, Benin, Karadağ ve Kenya ile aynı nota sahip olmuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Tatlıoğlu, Türkiye'de sorunlu kredilerin yüzde 4 seviyesinde olduğunu, ileriki süreçte bu rakamın yüzde 15-20 seviyelerine yükseleceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'nin bu aşamada yönetilemediğini savunan Tatlıoğlu, "Uygulanan belirsiz politikalar, yaşanan ekonomik sorunları kalıcı hale getiriyor. Parlamentoda daha geniş ve büyük bir gücün arkasında duracağı ekonomik programın uygulanması lazım. Aksi takdirde ekonomideki bozulma genişleyerek her alanı olumsuz etkileyecektir." görüşünü aktardı.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu

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