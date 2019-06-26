İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, bütçenin tahminlerin ötesinde açık verdiğini söyledi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasette değişimin ekonomide güven yakalamaya ciddi destek vereceği yönündeki açıklamalarının, yenilenen İstanbul seçimleriyle doğruluğunu gösterdiğini belirtti.

Siyaset kurumunun yakalanan bu güven ortamını iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, "Siyasetteki değişimin piyasaya yönelik işaretleri iyi değerlendirilmeli, piyasanın önü açılmalıdır. Değişim ekonomiye yarayacağından bu değişimi kuvvetlendirmek gerekir." dedi.

Türkiye'nin ekonomisine bir bütün olarak bakıldığında ana başlığın "Türkiye fakirleşiyor" şeklinde ortaya çıktığını öne süren Tatlıoğlu, 2008 yılına göre milli gelirin 10 bin 500 dolardan 8 bin 500 dolara gerilediğini, bunun da Türkiye'nin 160 milyar dolar daha düşük bir gelire sahip olması anlamına geldiğini savundu.

Bir taraftan devletin, diğer taraftan milletin fakirleştiğini belirten Tatlıoğlu, şöyle konuştu: