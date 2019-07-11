İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlar 1978 yılından itibaren sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer almış ve borçlanma hakkı verilmiş. Günlük 1 dolar üzerinden gerçekleşen borçlanma 2008 yılında yurt içinde yaşayan vatandaşlarla eşit hale getiriliyor. Asgari ücretin yüzde 32'si kadar bir oran ile borçlanabiliyorlardı. Komisyona gelen yeni düzenlemeye göre yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın borçlanma oranı yüzde 45'e çıkarılıyor. Bu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor hissi uyandırır."

Yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının emeklilik haklarını kapsayan maddenin eşit haklara sahip yurttaşlar arasında ayrımcılığa neden olacağını iddia eden Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

Tatlıoğlu, düzenlemede kesilmesi düşünülen yüzde 45'lik dilimin yüzde 12'sinin sağlık, yüzde 20'sinin ölüm, malullük kesintisi olduğunu geriye kalan yüzde 13'ün bir karşılığının olmadığını ifade etti.

Sigorta sisteminde karşılığı olmayan bir kesintinin olamayacağını vurgulayan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"O zaman bu yüzde 13'e, vatandaşlarımızın yurt dışında yaşama vergisi olarak bakabiliriz. Bu böyle midir? Bir dengeleme söz konusu ise bunun başka yolları vardır. SGK'nin açığı gittikçe artmaktadır. 2018 yılı itibarıyla SGK'ye yapılan bütçe transferi 150 milyarı aşmıştır. SGK yıl başından bu tarafa istatistiklerini bile açıklamamaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 13 yıl önce verilen hakkın alınması son derece yanlıştır. Biz bu vatandaşlarımıza 1970'lerde döviz getirsinler diye yollar açtık ama şimdi verilen hakkın geri alınması söz konusudur. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza üvey evlat muamelesi yapılmamalıdır."

