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İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 12:44 | Son Güncelleme

"HDP ile siyasi birliktelik, İYİ Parti'nin varoluş maksadına aykırıdır"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "HDP ile siyasi birliktelik, İYİ Parti'nin varoluş maksadına aykırıdır." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, enflasyon rakamlarına değindi.

Dünyada çift haneli enflasyon liginde 14 ülke bulunduğunu kaydeden Tatlıoğlu, "Türkiye 9. sırada yer alıyor. Söz konusu 14 ülkeden sadece Arjantin Türkiye'nin kategorisinde yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye, Arjantin'den sonra en fazla enflasyona sahip ülke." dedi.

Türkiye'nin, geriye dönük enflasyon rakamlarına bakıldığında 2001 yılına döndüğünü savunan Tatlıoğlu, "Temel gıda yönünden baktığımızda enflasyonun yüzde 34 olduğu yönünde çalışma var. Çok geniş halk kesiminin enflasyon artışıyla gelir kaybının olduğunu görmekteyiz. 2016 yılından beri TÜİK uygulamalarına baktığımızda ciddi makyajlamaların olduğunu görmekteyiz. Fakirleşerek Türkiye bu sorunu çözemez. Türkiye'de yapısal bir tıkanma söz konusudur. Bu tıkanmayı açmak için siyasal iklimin değişmesi gerekmektedir. Türkiye kendine acilen orta vadeli bir plan yapmalı. İYİ Parti olarak biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon programındaki, "CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir." ifadelerinin anımsatılması üzerine Tatlıoğlu, "HDP ile siyasi birliktelik İYİ Parti'nin varoluş maksadına aykırıdır. Böyle bir iş birliği, böyle bir siyasi düşünce yakınlığı düşünülemez bile. İYİ Parti daha önce 30 civarında ilde CHP'yle, bazı illerde ise Saadet Partisi ile güç birliği yapmıştır. HDP ile iş birliği yapma alışkanlığı ve tecrübesi AK Parti'ye aittir. Bunun başka bir örneği de yoktur. Bunun ötesinde suç ve yanlış, çok açıktır, yapana göre değişmez." dedi.

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Enflasyon rakamları HDP ile siyasi birliktelik İYİ parti İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu TBMM

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