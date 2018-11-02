İYİ Parti, Bursa'daki ilçe başkanlarını tanıttı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, kentte partisinin yeni ilçe başkanlarını tanıttı. Bahadır, toplantıda yaptığı konuşmada, "Teşkilatları güçlendirme çalışmaları çerçevesinde mevcut 10 ilçe başkanımız göreve devam ederken, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Karacabey ve Yenişehir ilçelerimizde görev yapan başkanlarımızın bazıları sağlık, bazıları da yerel seçimlerde adaylık düşünmeleri nedeni ile görevlerini yeni ilçe başkanlarına devretmişlerdir" dedi.

İYİ Parti, Bursa'da yeni ilçe başkanlarının tanıtımı için toplantı düzenledi. Toplantıya İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, genel seçimlerde adaylık nedeniyle ayrılan ve yaklaşan mahalli seçimlerde adaylık düşünen teşkilat üyelerinin yerini, yeni ilçe başkanlarının aldığını söyledi. İYİ Parti'nin toplumun her kesimini kapsayıp kucaklayarak, milliyetçi, muhafazakâr, demokrat, çağdaş ve Atatürkçü çizgide iktidara yürüyen, milletin partisi olma yolunda ilerleme azim ve kararlılığında olduğunu belirten Bahadır, "Bu nedenle de yaklaşan yerel seçimler öncesi teşkilat kadrolarını güçlendirmek için Genel İdare Kurulu'ndan başlayarak il, ilçe, mahalle örgütlerimizde güçlendirme ve yeniden yapılanma sürecini başlatmış bulunmaktayız. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı üzerine bu sürecin önünü açmak, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da il ve 17 ilçemizde gönüllü istifa sürecini kısa sürede sonuçlandırarak, hızlı bir şekilde yeni il yönetimi ve ilçe başkanlıkları yapılanması tamamlandı" dedi.

Bundan sonraki süreçte yapılanmanın sırasıyla ilçe yönetim kurulları, mahalle, sokak ve sandık temsilciliklerine kadar götürülerek sürecin 15 gün içinde tamamlanma noktasına gelmiş olacağını ifade eden Yahya Bahadır, "Teşkilatları güçlendirme çalışmaları çerçevesinde 10 ilçe başkanımız tekrar göreve devam ederken, Yıldırım, İnegöl, Kestel, Gürsu, Orhaneli, Karacabey ve Yenişehir ilçelerimizde görev yapan başkanlarımızın bazıları sağlık, bazıları da yerel seçimlerde adaylık düşünmeleri nedeni ile gururla taşıdıkları hizmet bayraklarını yeni ilçe başkanlarına devretmişlerdir" diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ise "İlçe başkanlarımızdan yerel seçimler için ihtiyaç duyulan moral ve motivasyona sahip olduklarını gördüm. Bunun için teşekkür ederim. Biz milletvekilleri ve İYİ Parti'nin genel merkezi olarak kendi kararlarının arkasında olacağız. Bu kararların gerçekleşmesi için bütün gayreti sarf edeceğiz. Seçim döneminde de bütün gücümüzle bu hedeflerin gerçekleşmesi için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Toplantıda tanıtılan ilçe başkanlarının isimleri şöyle:

"Osmangazi: Mehmet Hasanoğlu, Yıldırım: Kerem Arslan, Nilüfer: Osman Uçar, İnegöl: Eray Soral, Yenişehir: Ali Şıracı, İznik: Hilmi Dükkancı, Gürsu: Hatice Deniz, Kestel: Güngör Doğan, Orhangazi: İsmail Kaya, Mustafakemalpaşa: İhsan Keçeci, Karacabey: Erkan Önen, Keles: Ahmet Türkmen, Harmancık: Mehmet Aslan, Orhaneli: Esat Yıldırım, Mudanya: Fehim Çaptık, Gemlik: Birol Mumcu, Büyükorhan: Ergün Oktay."

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