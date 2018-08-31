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İYİ Parti Çankırı İl Başkanı istifasını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, basın toplantısı düzenleyerek, "Genel merkezimiz tüm il başkanlarının istifa etmesi yönünde bir karar aldı.

İYİ Parti Çankırı İl Başkanı istifasını açıkladı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, basın toplantısı düzenleyerek, "Genel merkezimiz tüm il başkanlarının istifa etmesi yönünde bir karar aldı. Ama ben bu karardan önce, yani 28 Ağustos Salı günü genel merkezimize istifa dilekçemi vermiştim. Genel merkezimizin kararının da doğru olduğunu, teşkilatların yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, genel merkezin, taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan vermek, yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarının yönetimleriyle beraber istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldığını söyledi. Kapdan, kararı desteklediğini belirtip, genel merkeze istifa dilekçesini verdiğini söyledi. Çetin Kapdan, şunları kaydetti:
"29 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a istifamı sundum. Bu tepki değil, ciddi anlamda yenilenmenin önünü açmaktı. Daha dinamik, genç ekiple seçimlere girmenin daha iyi olacağını söyledim. Genel merkez tarafından alınan kararın da doğru olduğunu düşünüyorum. İsabetli bir karar almışım, öngörüm de doğruymuş. Genel merkezin kararının açıklanmasından bir gün önce kendim zaten bu eylemi gerçekleştirmiştim. Yerel seçimlerden önce teşkilatlarda hem yenilenme ve hem de ortaya çıkabilecek zafiyetlere önlem alma yönünde bir karar verildiğini düşünüyorum. Genel merkezin kararını destekliyorum."
Kapdan, yerel seçimlerde Çankırı'dan meclis üyeliği veya belediye başkanlığına aday olmayacağını da sözlerine ekledi.

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