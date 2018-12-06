İYİ Parti-CHP ittifakında ayrılık sinyali! Akşener'den dikkat çeken açıklama

İYİ Parti milletvekilleri ile Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları, dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a sürpriz yapıldı. Aydın, sahada mum üfleyip pasta kesti. Dayanışma için tertiplenen futbol müsabakasının santra vuruşunu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifak görüşmelerine dair bilgi veren Akşener, Koray Aydın ve Oğuz Kaan Salıcı’nın alternatifli olarak çalıştığını, oy oranlarına, seçmen sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı. Akşener, “Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğiz. Elimde şu anda bir sonuç yok. Herkes yoluna devam edecek, öyle veya böyle” dedi.

CHP’yle ittifak çalışmalarını 17 Nisan referandumunda “hayır” oyu fazla çıkan şehirler üzerinden yürüttüklerini, CHP’nin Balıkesir adayını açıklayarak sistemin dışına çıktığını aktaran Akşener şunları söyledi:

“Balıkesir-Mersin onlar kapsam dışı. 17 il referandumda hayır oyu vermişti. Onlar üzerinden gittik. CHP'nin elinde olan açık ara aldığı 4 büyükşehir vardı. Bunlar üzerinden ‘şu mu olur, bu mu olur’ demeden bir genel konuşma yaptık. Bir gün sonra Balıkesir adayını CHP ilan etti. Sistemin dışına çıkmış oldu.”