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İYİ Parti- CHP ittifakının Manisa adayı Orkun Şıktaşlı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi için CHP- İYİ Parti ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Orkun Şıktaşlı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti- CHP ittifakının Manisa adayı Orkun Şıktaşlı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi için CHP- İYİ Parti ittifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Orkun Şıktaşlı olduğunu açıkladı. Adaylığını değerlendiren Şıktaşlı, "Şehrimizin 17 ilçesini kucaklayacağız. Orijinal projelerle şehrimizi hem ekonomik hem sosyal anlamda geliştirmek en büyük amacımız olacak" dedi.
İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Genel Başkan Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel içim partisinin bazı illerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener, CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yaptığı Manisa'da büyükşehir belediye başkanı adayının, Orkun Şıktaşlı olduğunu duyurdu. DHA muhabirine adaylığını değerlendiren Şıktaşlı, "Şehrimizin 17 ilçesini kucaklayacağız. Orijinal projelerle şehrimizi hem ekonomik hem sosyal anlamda geliştirmek en büyük amacımız olacak. Manisa'da hizmet etme noktasında iyi bir ekiple gece gündüz demeden çalışarak, Büyükşehir Belediyemizi kazanacak ve İYİ Parti bayrağımızı Spil Dağı'nda dalgalandıracağız. 31 Mart sabahı, iyi bir sabaha uyanacağız. Bizlere bu doğrultuda güvenerek, çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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İYİ Parti- CHP ittifakının Manisa adayı Orkun Şıktaşlı

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