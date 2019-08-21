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"İYİ Parti, CHP ve HDP'nin vagonu haline geldi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Demokrasi ve millet iradesiyle PKK destekçisi HDP izahatı yapmak İYİ Parti'nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne sermiştir. İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "demokrasi" ve "millet iradesi" ile PKK destekçisi HDP izahatı yapmanın, İYİ Parti'nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne serdiğini belirterek, "İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Muş, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Her konuda anında ahkam kesen Sayın Meral Akşener'in neden 3 gündür sus-pus olduğu ortaya çıkmıştır." görüşüne yer veren Muş, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP'li eski belediye başkanlarına sahip çıkan açıklamasını "tam bir fiyasko" olarak nitelendirdi.

"Terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı apaçık ortada olan HDP'li belediye başkanlarına tek söz söylemeden hükümeti suçlamanın" tam bir fecaat olduğunu belirten Muş, "Öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti, safını, PKK'ya destek veren HDP'den yana belirlemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Seçim öncesi HDP ile ortak adayları destekleyerek örtülü ittifak yapan İYİ Parti'nin, açıkça ortağına destek çıktığını savunan Mehmet Muş, şunları kaydetti:

"İYİ Parti, HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili hükümetten izah beklediğini ifade etmiştir. Teröre destek verenler apaçık ortadayken neyin izahatı sorulmaktadır? İYİ Parti, PKK'nın şehit ettiği bu kadar vatan evladını görmeyecek kadar kör mü olmuştur? Terörle mücadele için şehitlerimizden daha önemli bir izahat mı vardır? İYİ Parti tabiri caizse karnından konuşarak 'demokrasi' ve 'millet iradesi' kavramlarını kılıf yaparak örtülü ortağı HDP'yi incitmeme adına bir açıklama yapmıştır. Demokrasi ve millet iradesiyle PKK destekçisi HDP izahatı yapmak İYİ Parti'nin içinde bulunduğu aciz durumu gözler önüne sermiştir. Çocuk katillerine destek verenlere, terör destekçilerine iki söz söyleyemeyecek kadar aciz durumda olanların bugüne kadar attığı tüm milliyetçi nutuklar lafügüzaftır.

İYİ Parti bugün itibarıyla CHP ve HDP’nin vagonu haline gelmiştir. Unutulmasın ki tarih, siyasi çıkarları için terör yandaşı HDP'ye sahip çıkanları utançla kaydetmektedir. AK Parti karşıtlığı adına terör yandaşı HDP ile aynı kulvara geçip devlet karşıtı tutum alanları bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Eminiz ki İYİ Parti'nin içindeki vatanını, milletini, devletini seven, sağduyulu vatandaşlarımız İYİ Parti'nin bu duruşuna karşı net bir tavır ortaya koyacaktır."

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş İYİ parti kayyum

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