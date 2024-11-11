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İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Dervişoğlu canlı yayında açıkladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.11.2024 09:23
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu. "Erdoğan aday olabilecek bir isim değil" diyen Dervişoğlu, "İYİ Parti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını mı çıkaracak?" sorusuna yanıt verdi.

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Dervişoğlu canlı yayında açıkladı

Erken seçim tartışmaları sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. EKOL TV'deki Armağan Çağlayan'ın Sorgusuz Sualsiz programında konuşan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamaması gerektiğini savundu.

Kendi adaylarını çıkarabileceklerini ifade eden Dervişoğlu, "Yarınlarda ne olacağı belli değil. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından ilgili şöyle:

"ERDOĞAN ADAY OLAMAYACAK BİR İSİM"

"Kimler birbiriyle yarıştırılıyor bakmak lazım. Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil. Anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil.

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"ADAY ÇIKARABİLİRİZ"

Kendimizi doğru anlatmak adına bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız da muhtemel olabilir. Bugünün şartlarına bakarak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz. Benim asıl meselem vatandaşın, ülkenin, cumhuriyetin hali ne olacak?"

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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