İYİ Parti'de 'Antalya' depremi! 'Tahmininizden çok daha fazla istifalar olacak'

Antalya'da İYİ Parti Kepez Gençlik Kolları Başkanı İsmail İnce ve Kadın Kolları Kepez İlçe Başkanı Havva Gencer de partiden istifa ettiklerini açıkladı. İnce, AA muhabirine, normalde daha önce istifa etmek istediğini ancak yönetimin düzelebileceğini düşünerek beklediğini dile getirdi.

Çokal'ın istifasından sonra onun yolundan gittiklerini vurgulayan İnce, "Partiden istifa ettim. Önceki Gençlik Kolları Başkanımız Mert Özalp'ı Antalya'dan uzaklaştırmak istediler, sözde bölge koordinatörü yaptılar. Kepez'de Osman Bulut ve Mustafa Gönenç başkanımızı görevden alınca, Tuba Hanım da haklı olarak istifasını açıkladı. Biz de onların yolundan gittik." diye konuştu.

"Kepez ve Muratpaşa'da kasıtlı bir şekilde üye yapılmıyor" gibi bir algı yaratıldığına değinen İnce, "Böyle bir kirli siyaset yapılmaması gerektiğini düşünerek, istifa ettim. Sadece Kepez'de partiden istifa eden üye sayısı 250'yi bulmuştur diye tahmin ediyorum." dedi.

Havva Gencer de insan ayrımı yaparak bir partinin büyüyemeyeceğini belirterek, "Yapılan birkaç yanlışlıktan dolayı görevimden ve partiden istifa ettim. Benden sonra da 80-90 parti üyesinin istifa edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.