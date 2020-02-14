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İYİ Parti'de 'Antalya' depremi! 'Tahmininizden çok daha fazla istifalar olacak'

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın istifasının ardından Antalya'da parti teşkilatından istifalar sürüyor. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinden alınan Mustafa Gönenç yaptığı açıklamada "Tahmininizden çok daha fazla istifalar olacak, istifa edecek meclis üyeleri de var. İstifa için hepsi beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de 'Antalya' depremi! 'Tahmininizden çok daha fazla istifalar olacak'

Antalya'da İYİ Parti Kepez Gençlik Kolları Başkanı İsmail İnce ve Kadın Kolları Kepez İlçe Başkanı Havva Gencer de partiden istifa ettiklerini açıkladı. İnce, AA muhabirine, normalde daha önce istifa etmek istediğini ancak yönetimin düzelebileceğini düşünerek beklediğini dile getirdi.

Çokal'ın istifasından sonra onun yolundan gittiklerini vurgulayan İnce, "Partiden istifa ettim. Önceki Gençlik Kolları Başkanımız Mert Özalp'ı Antalya'dan uzaklaştırmak istediler, sözde bölge koordinatörü yaptılar. Kepez'de Osman Bulut ve Mustafa Gönenç başkanımızı görevden alınca, Tuba Hanım da haklı olarak istifasını açıkladı. Biz de onların yolundan gittik." diye konuştu.

"Kepez ve Muratpaşa'da kasıtlı bir şekilde üye yapılmıyor" gibi bir algı yaratıldığına değinen İnce, "Böyle bir kirli siyaset yapılmaması gerektiğini düşünerek, istifa ettim. Sadece Kepez'de partiden istifa eden üye sayısı 250'yi bulmuştur diye tahmin ediyorum." dedi.

Havva Gencer de insan ayrımı yaparak bir partinin büyüyemeyeceğini belirterek, "Yapılan birkaç yanlışlıktan dolayı görevimden ve partiden istifa ettim. Benden sonra da 80-90 parti üyesinin istifa edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

'TAHMİNİMİZDEN ÇOK DAHA FAZLA İSTİFALAR OLACAK'

İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinden alınan Mustafa Gönenç ise yoksul insanlarla yola çıktıklarını, Antalya'da iyi oy aldıklarını söyledi.

Teşkilatın giderlerini çoğu zaman kendisinin karşıladığını savunan Gönenç, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda haksızı, haklı gösteren bir zihniyet. Genel merkez buna müdahale etmediği sürece önümüzdeki süreçte toplu istifalar olacak. Ekiple yola çıktım, pazartesi en geç salı gününe kadar ortak karar alacağız. Tahmininizden çok daha fazla istifalar olacak, istifa edecek meclis üyeleri de var. Beni görevden almaları da usulsüzdür, sadece genel merkez alabilir. İstifa için hepsi beni bekliyor. Yıllarca yol yürüdüğümüz Hasan Subaşı'nın arkamızda durmasını beklerdim ama ayak oyunlarının önünü açtı, şeytan pabucu dikmiştir onlarla beraber olmuştur."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın ardından, Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da dün istifa etmişti.

(AA)

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Antalya İsmail İnce istifa İYİ parti

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