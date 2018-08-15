İYİ Parti'de art arda istifa depremi!

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı ve 24 Haziran seçimlerinde görevinden istifa ederek milletvekili adayı olan Mustafa Akyürek, hedeflerine ulaşamamış bir parti olarak yapılan 2. olağanüstü kurultayda İYİ Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir yönetimi göreve getirmesi beklenirken aynı kadrolarla devam etme kararı aldığını belirterek istifa etmişti. Kırıkkale'den bir istifa haberi de üyelerden geldi. İYİ Parti kurucularından genel sekreter Erdal Bütün, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Ülkemizin keskin bir virajdan geçtiği bu günlerde ülkemizin içerisinde bulunduğu ve uzun zamandır sürüklendiği gidişten kurtulması için bir umut olarak gördüğüm İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar maddi ve manevi her türlü fedakarlığı en üst seviyede gösterdik. Ancak gelinen nokta itibariyle partinin yönetim tarzının, karar alma mekanizmasının eleştirdiğimiz üstün irade ve dar oligarşik yönetim şekli ile hiçbir farkının olmadığını gördük. Demokrasiye inanmış insanlar olarak fikrimizin sorulmadığı, mutlak itaatin esas alındığı bir yönetim şeklini kabullenmemiz mümkün değildir. Liyakatin ve ahde vefanın olmadığı bir yapının içerisinde katkı sunamayacağım için partideki tüm görevlerimden yaklaşık 100 arkadaşımızla birlikte istifa etmeyi uygun gördük."
İHA
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