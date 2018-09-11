İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti’de taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi. Niğde’deki parti yönetimi de bu çağrıya uydu.
GENEL MERKEZE GÖNDERDİLER
İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tereci ve yönetimi ve disiplin kurulu, istifalarını genel merkeze gönderdi.
Kaynak: İHA
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