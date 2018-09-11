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İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Merkezi’nin çağrısı üzerine Niğde İl Başkanı Hakan Tereci ve yönetimi istifa etti.

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti’de taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istendi. Niğde’deki parti yönetimi de bu çağrıya uydu.

GENEL MERKEZE GÖNDERDİLER

İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tereci ve yönetimi ve disiplin kurulu, istifalarını genel merkeze gönderdi.

Kaynak: İHA

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