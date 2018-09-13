İYİ Parti'de CHP ile 'tabanda' ittifak düşüncesi

CHP yerel seçimler için ‘prensipte ittifaka’ kapılarını kapatmazken, İYİ Parti de CHP ile ittifaka ‘soğuk’ bakmıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; İYİ Parti kanadı, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi “CHP ’nin HDP ile ittifak kurması halinde, bu ittifakta yer almayacağını” belirtirken, olası bir CHP - İYİ Parti ittifakında ise “AK Parti’nin en az 9 ili kaybedebileceği” hesaplarını yapıyor. İYİ Parti 'nin “CHP’yle kuracağı ittifaktan beklentisinin ise İYİ Parti’nin yüksek oy aldığı ilçelerin yönetiminde yer almak” olduğu belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine” yönelik çağrısının ardından muhalefet cephesinde de yerelde ittifak tartışmaları başladı. CHP yönetimi, muhalefet kanadında yer alan diğer partilerle “prensipte ittifaka” yeşil ışık yakarken, 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet İttifakı’ bloğunda CHP ile birlikte yer aldıktan sonra “ CHP’yle ittifaka girmeseydik, daha yüksek oy alırdık” değerlendirmelerinin yapıldığı İYİ Parti’de de “gönüllülük esasına dayalı ittifak” üzerinde durulmaya başlandı. İYİ Parti ’de, “muhalefet cephesinde yer alan partilerin ayrı partiler olarak seçimlere girmesi durumunda bundan AK Parti ve MHP’nin kârlı çıkacağı değerlendirmeleri” de yapılırken, bu durum karşısında “CHP ile göstere göstere değil ancak tabanda bir ittifak söz konusu olabilir” görüşü öne çıkıyor. İYİ Parti kanadında, ‘tabanda ittifak’ için de 2014 seçimleri örnek gösteriliyor.