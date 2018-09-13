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İYİ Parti'de CHP ile 'tabanda' ittifak düşüncesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 05:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti, CHP ile tabanda ittifaka uzak değil... Partide, böyle bir ittifak sağlanması durumunda en az 9 ilin AK Parti’den alınacağı görüşü öne çıkıyor.

İYİ Parti'de CHP ile 'tabanda' ittifak düşüncesi

CHP yerel seçimler için ‘prensipte ittifaka’ kapılarını kapatmazken, İYİ Parti de CHP ile ittifaka ‘soğuk’ bakmıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; İYİ Parti kanadı, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi “CHP ’nin HDP ile ittifak kurması halinde, bu ittifakta yer almayacağını” belirtirken, olası bir CHP - İYİ Parti ittifakında ise “AK Parti’nin en az 9 ili kaybedebileceği” hesaplarını yapıyor. İYİ Parti 'nin “CHP’yle kuracağı ittifaktan beklentisinin ise İYİ Parti’nin yüksek oy aldığı ilçelerin yönetiminde yer almak” olduğu belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AK Parti’ye “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine” yönelik çağrısının ardından muhalefet cephesinde de yerelde ittifak tartışmaları başladı. CHP yönetimi, muhalefet kanadında yer alan diğer partilerle “prensipte ittifaka” yeşil ışık yakarken, 24 Haziran seçimlerinde ‘Millet İttifakı’ bloğunda CHP ile birlikte yer aldıktan sonra “ CHP’yle ittifaka girmeseydik, daha yüksek oy alırdık” değerlendirmelerinin yapıldığı İYİ Parti’de de “gönüllülük esasına dayalı ittifak” üzerinde durulmaya başlandı. İYİ Parti ’de, “muhalefet cephesinde yer alan partilerin ayrı partiler olarak seçimlere girmesi durumunda bundan AK Parti ve MHP’nin kârlı çıkacağı değerlendirmeleri” de yapılırken, bu durum karşısında “CHP ile göstere göstere değil ancak tabanda bir ittifak söz konusu olabilir” görüşü öne çıkıyor. İYİ Parti kanadında, ‘tabanda ittifak’ için de 2014 seçimleri örnek gösteriliyor.

16 NİSAN VERİLERİ

2014 seçimlerinde “MHP’nin, AK Parti karşıtı söylemleri sonrasında CHP’yle protokol esasına dayalı olmayan tabandaki ittifakı nedeniyle Mersin ve Adana gibi illeri kazandığı” ifade edilirken, Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlerde de benzer bir ittifakın CHP ile İYİ Parti arasında kurulmasıyla “bu belediyelerin CHP’ye geçebileceği” belirtiliyor. Her ne kadar gerek 2014 yerel seçimlerinde gerekse 24 Haziran seçimlerinde Adana ve Mersin’de AK Parti ve MHP’nin toplam oyu, CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyundan fazla olsa da “bunun muhalefet lehine değişebileceği” hesapları yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ oylarının ‘evet’ oylarının çok önünde yer aldığından hareketle İYİ Parti ’de, anayasa referandumunda olduğu gibi CHP ile İYİ Parti arasında kurulacak bir ittifakta, “AK Parti ve MHP’nin bu üç ili de kaybedebileceği” yorumları da yapılıyor. “AK Parti ve MHP’nin bu üç ili yerel seçimlerde kaybetmesiyle de muhalefet açısından ‘psikolojik eşiğin’ aşılacağı” değerlendiriliyor. CHP ile İYİ Parti ittifakında ise “AK Parti’nin elinde bulundurduğu en az 9 ili kaybedebileceğinin” de altı çiziliyor. Bu iller arasında bir dönem CHP’nin söz sahibi olduğu ancak 2014 seçimlerinde AK Parti’ye kaptırdığı Antalya da bulunuyor. 24 Haziran seçimlerine ‘Cumhur İttifakı’ ile giden AK Parti ve MHP’nin toplam oy oranının yüzde 44.96 olduğu, ‘Millet İttifakı’yla giden CHP ve İYİ Parti’ninse yüzde 46.26 olduğuna dikkat çekiliyor. İYİ Parti yönetimi “ ittifak halinde CHP’nin elindeki belediyelerin bir kısmında, özellikle de İYİ Parti’nin oy oranlarının yüksek olduğu ilçe belediyelerinin kendilerine bırakılmasını”da istiyor.

HDP'YE VETO

İYİ Parti ’nin CHP’yle olası ittifaktaki kriterinin ise ‘HDP’ olduğu belirtiliyor. Partinin 24 Haziran seçimlerinde beklenenden az oy almasının gerekçelerinden birinin de Genel Başkan Meral Akşener’in seçimler öncesi “HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la eşit şartlarda yarışmaktan” söz etmesi ve HDP’yi “Kürt siyasi hareketi” olarak tanımlaması olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu söylemlerin “MHP tabanında ‘hoşnutsuzluk’ yarattığı, partinin kuruluş aşamasında MHP’ye muhalif olan pek çok seçmenin 24 Haziran’da tercihini yeniden MHP’den yana kullandığı” vurgulanıyor. Bu nedenle yerel seçimlerde de “MHP ve AK Parti’nin oyuna talip olan İYİ Parti’nin HDP’yle yan yana gelmek istemediği” belirtiliyor.

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