İYİ Parti'de darp iddiası! Peş peşe açıklamalar geldi

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmede bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi'ndeki partisinin il başkanlığına gitti. Burada Zafer Kaya, iddiaya göre İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ve Tarık Aldeniz tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın şikayeti üzerine İl Başkanı Ekrem Demir, polis tarafından gözaltına alındı.

İYİ Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Necamettin Attay, Zafer Kaya'yı hastanede ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Attay, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ile yönetiminden bazı partililerin görüşmek üzere il başkanlığına çağrıldığını belirterek, Zafer Kaya'nın içeriye girmesinin ardından yanındaki partililerin alınmadan kapının kapatıldığını söyledi. Attay, "Kapının kapatılmasının ardından Tarık Aldeniz denilen arkadaş Zafer başkana ilk vuran kişi, arkasından Ekrem Demir. Daha sonra ambulans çağrılmış" dedi.

İl Başkanı Demir ile Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya arasında bir husumet olduğunu sanmadığını söyleyen Necamettin Attay, olayın siyasi tartışmadan kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti. Attay, durumun İYİ Parti Genel Merkezi'ne de iletildiğini belirtti.

MECLİS ÜYELERİNDEN KINAMA

Bu arada İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Duygu Şener, Ergun Dönmez ve Necamettin Attay sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yaparak olayı kınadı. Açıklamada, "Merkez ilçe başkanımıza parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan ve insanlıktan nasibini almamış bir İYİ Parti’li olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın, Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz; sizleri şiddetle kınıyoruz, yazıklar olsun" ifadeleri kullanıldı.

Ekrem Demir’in Selimiye Polis Merkezi'ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İYİ PARTİ: 3 KİŞİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Edirne'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya'nın darp edilmesine ilişkin il başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, partide yaşanan olayla ilgili farklı yönlendirilmeler olduğunun görüldüğü belirtilerek, "Bu süreç bir süredir parti politikalarından savrulmuş kişilerin tek elden yönetilerek gerek sosyal medya gerek basın yolu ile il başkanımıza ve yönetimimize asılsız iddialar oluşmuştur. Bugün il binasına Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 6 kişi başkan ile görüşmek için geldi. İl yöneticisi Tarık Aldeniz, sadece 2 kişinin başkanla görüşebileceğini söylemesi üzerine ilçe merkezine yönlendirdi. Başkan ile görüşen Kaya ve yanındaki Ferhat Turan, çıkışta Tarık Aldeniz'e hakaret ve küfretmesi üzerine 3 kişi arasında bir arbede yaşanmıştır. Bunun üzerine yere düşen Zafer Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akalın ve İl Başkanı Ekrem Demir tarafından yerden kaldırılmıştır. Bu sırada ilçe binasında olanlar kapıları tekmeleyerek, kırma girişiminde bulunmuştur. İl başkanı tarafında ambulans çağrılarak, parti binasından aşağı kadar indirilmiştir. Bazı medya organlarında ve savruk meclis üyeleri tarafından farklı algı yaratılarak il başkanı ve genel başkan yardımcısı olaya dahil edilmek istenmiştir. Bu konu yargıya taşındığı için ilerleyen zamanlarda detaylı açıklama yapılacaktır" denildi. Açıklamada, olaydan sonra çekilen İl Başkanı Ekrem Demir ile Mehmet Akalın'ın, Kaya ile ilgilenirken çekilen fotoğraflarını da yer verildi.

İl Başkanı Ekrem Demir'in yanı sıra olaya karıştıkları belirtilen Başkan Yardımcısı Tarık Aldeniz ile Genel Merkez Siyaset Akademisi Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akalın'ın da polis merkezinde ifadesine başvuruldu. (DHA)



