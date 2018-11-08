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İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican’ın, grup başkanlığı görevinden istifa etti.

İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Andican'ın, grup başkanlığının yetki ve görevleri konusunda parti yönetimi ile görüş ayrılığına düştüğü için istifa kararı aldığı bildirildi. 68 yaşındaki Andican İyi Parti Grup Başkanlığı'nı, Genel Başkan Meral Akşener ile konuşarak görevi bıraktığı belirtildi.

Görevinden istifa etse de partiden ayrılmayan Andican'ın yerine bir süre atama yapılmayacağı kaydedildi.

AHAD ANDİCAN KİMDİR?

Ahat Andican 1950'de Afganistan'da dünyaya geldi.

Daha sonra Türkiye'ye gelerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1980 yılında Genel Cerrahi Uzmanı, 1984 yılında Doçent ve 1991 yılında profesör olarak çalıştı.

Meslek hayatının yanı sıra Türk Dünyası, Doğu Bloku ve Türk ilişkilerinin kurulmasında öncülük yaptı. Bunun yanında 1995 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi.

1996'da Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Basın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

Ayrıca Haziran 2015 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İstanbul 2. bölge milletvekili adayı oldu. Öte yandan Değişim Sürecinde Türk Dünyası ve Cedidizm’den Harice Türkistan Mücadelesi isimli iki kitap yazdı.

Ahad Andican son olarak İYİ Parti Meclis grup başkanlığı görevi yürütüyordu.


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İYİ parti istifa ahat ahdican

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