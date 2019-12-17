HABER

İYİ Parti’de 'Erzurum' krizi! Görevden alınan başkandan milletvekiline ağır suçlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 11:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı görevinden alınan Av. Ahmet Haluk Terzioğlu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli’ye yönelik ağrı suçlamalarda bulundu.

İYİ Parti’de 'Erzurum' krizi! Görevden alınan başkandan milletvekiline ağır suçlama

Kurucu İl Başkanı İbrahim Dumlu’nun istifası ile boşalan İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı görevine talip olmadığı halde Parti Genel Merkezince görevin kendisine tevdi edildiğini dile getiren Terzioğlu, “Görevi onur duyarak kabul ettim. Milletvekili adayı oluncaya kadar ismi bilinmeyen Naci Cinisli, Millet İttifakı’nın reyleri ile seçildikten sonra; kendisini partinin, teşkilatın, seçmenin ve hatta Erzurum’un üzerinde görmeye başlamıştır. Naci Cinisli; göreve geldiğim ilk günden itibaren, partiyi yandaşları ile yönetme anlayışını terk etmemiştir. Partiyi tabana ve seçmene yayma çalışmalarımız, milletvekili ve yandaşları tarafından sabote edilmiştir” dedi.

KABA KUVVET VE TEHDİT İDDİASI

Milletvekili, danışmanının sosyal medyada şahsı ve teşkilatı aleyhine paylaşımlar yapmak ve İl Başkanlığı binasında kaba kuvvetle tehdit etmek gibi eylemlerde bulunmalarına karşı çıkmak bir yana, bilakis bu olayları teşvik ettiğini iddia eden Terzioğlu, “Bu tarz şamatalara pabuç bırakacak yapıda olmamamıza rağmen, parti içi çekişmelerin kamuoyuna yansımaması adına sesimizi çıkarmadık. Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi ve Teşkilat İşleri Başkanı Koray Aydın ile hiçbir problemim söz konusu olmamıştır. Ancak milletvekili Naci Cinisli’nin İyi Parti Genel Merkezi’ndeki ’Ya ben ya il başkanı’ şeklindeki tavrı sebebiyle; parti yöneticilerini, zaten gözü dışarıda olan milletvekilini konjonktürel olarak dinlemek zorunda bırakmıştır. Genel Merkez yönetiminin bu aşamada takınmış oldukları tavrı çok iyi anlıyorum. Teşkilatımın emeklerini muhafaza etmek, Millet İttifakı seçmenlerini hayal kırıklığına uğratmamak ve partiye olan itibarı zedelenmeme adına; Genel Merkez’den gelen istifa çağrısını yanıtsız bıraktım. Teşkilatımla birlikte istifa etmemek için direnmemize rağmen görev değişikliği gerçekleşmiştir” diye konuştu.

(İHA)

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Erzurum haluk terzioğlu naci cinisli

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Diğer Haberler
Son seçim anketi! MAK Araştıma'nın yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor

'Tarihinin en ağır darbelerini alıyor'

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi

TBMM'de tartışma! 'İbretle takip ediyoruz'

TBMM'de tartışma! 'İbretle takip ediyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Bakan'dan Kanal İstanbul açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.